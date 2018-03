वरुण की फिल्म ‘अक्टूबर’ का पहला गाना ‘ठहर जा’ रिलज हुआ, दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री नताशा की आगामी फिल्म की बात करें तो वह 'बा बा ब्लैक शिप' हैं। इस फिल्म में वह मनीष पॉल , अनुपम खेर और अनू कपूर के साथ के साथ नजर आने वाली हैं।

बॉलीवुड के क्यूट एक्टर वरुण धवन की फिल्म ‘अक्टूबर’ का पहला गाना ‘ठहर जा’ रिलीज हो गया है। इस गाने का टीजर वरुण धवन ने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। वरुण इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस फिल्म के निर्देशक शूजित सरकार हैं। इन दिनों शूजित की यह फिल्म काफी सुर्खियों में है। ‘ठहर जा’ गाने को बॉलीवुड के फेमस सिंगर अरमान मलिक ने गाया है। इस फिल्म में वरुण के अपोजिट बनिता संधु लीड रोल निभा रही हैं।

‘ठहर जा’ गाना वरुण और बनिता संधु पर फिल्माया गया है। गाने में दोनों के बीच जबरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिली है। फिल्म के गाने का टीजर मंगलवार को वरुण धवन ने शेयर किया था।

वरुण की फिल्म ‘अक्टूबर’ का ‘ठहर जा’ एक रोमांटिक गाना है। इस गाने में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह वरुण बनिता को चोरी-चोरी देखते हैं। वहीं अगर वरुण के किरदार की बात करें तो फिल्म में वह एक सिंपल लड़के का किरदार निभा रहे हैं। वह लड़का यह नहीं जानता कि वह जहां पर काम करता हैं वहां की एक लड़की उसे बेहद प्यार करती है। यह बात उन्हें अपने दोस्तों से मालूम होती है। फिल्म की कहानी एक्ट्रेस बनिता के कोमा में जाने के साथ ही बदलती है।

#TheherJaa the first song of #october is here. When you just need some more time with the person you love... https://t.co/QX7B3ziWwe. @ArmaanMalik22 @AbBeatcrush @AbhiruchiChand @ZeeMusicCompany