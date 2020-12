Coolie No 1 के इस सीन को देखकर चकराया लोगों का दिमाग, सोशल मीडिया पर उड़ा रहे वरुण धवन का मजाक

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) की फिल्म कुली नंबर 1 (Coolie No 1) रिलीज हो चुकी है और मजाक का केंद्र बनी हुई है। गोविंदा और करिश्मा की कुली नंबर 1 के मुकाबले दर्शकों को उसका रीमेक बिल्कुल पसंद नहीं आया है। फिल्म के ऐसे कई सीन है जिसका लोग जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। जिसमें से एक ट्रेन वाले सीन की चर्चा सोशल मीडिया (social media) पर खूब तेजी से हो रही है। फिल्म के एक सीन में वरुण ट्रेन की पटरी पर बैठे बच्चे को बचाने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन उनकी स्पीड देखकर कई यूजर्स का सिर चकरा गया है।

दरअसल, वरुण पहले चलती हुई ट्रेन के ऊपर पुल से छलांग लगाते हैं और उसके बाद तेजी से भागने लगते हैं। वरुण यहां छलांग लगाते हुए एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में कूदते हैं और फिर ट्रेन के इंजन पर पहुंचकर सीधा पटरी पर कूद जाते हैं। वरुण छट से बच्चे को उठाते हुए उसे बचा लेते हैं लेकिन दर्शकों को ये सीन बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। इस सीन के साथ वरुण का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। एक यूजर ने कहा- जब ट्रेन पर कूदा जब ट्रेन पर कूदा तो आगे की तरफ कैसे गुलाटी मारी। जब यह कूदा उस समय ट्रेन बच्चे से लगभग 2 मीटर दूर थी। तो लगभग 100 की स्पीड में 2 मीटर पार करने में 0.07 सेकंड लगते हैं। तो ये 0.07 सेकंड से कम समय में आगे कूदे वो भी बिना घिसटे और बच्चे को हटा दिया। RIP भौतिक विज्ञान

दूसरे यूजर ने लिखा- कृपया करके कुली नंबर 1 ना देखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हर बार की तरह निराश हूं।

एक और यूजर ने लिखा- मैंने ऐसा किया था जब सबवे सर्फर खेल रहा था। इसी तरह कई यूजर्स का कहना है कि वरुण और सारा ने पूरी फिल्म में ओवरएक्टिंग के सिवाए कुछ नहीं किया है। साल 1995 में रिलीज हुई गोविंदा और करिश्मा कपूर की सुपरहिट फिल्म कुली नंबर 1 के रीमेक से भी दर्शकों को बेहद उम्मीदें थी। जिसका मुख्य कारण उसके डायरेक्टर डेविड धवन का होना था। हालांकि लोगों को वरुण और सारा की एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई और अब वो ट्रोल करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं।

Bro there so many peoples near the baby but they not tried to save the baby but he is one km ahead from the baby but he came to save the baby 😂😂😂

Stupid logic by the director, I think they taken heavy dose of drugs