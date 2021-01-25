Varun Natasha Wedding: एक दूजे के हुए बचपन के दोस्त वरुण-नताशा, देखिए लेटेस्ट Photos और Videos

By: Neha Gupta
| Published: 25 Jan 2021, 09:20 AM IST
Varun Natasha Wedding: एक दूजे के हुए बचपन के दोस्त वरुण-नताशा, देखिए लेटेस्ट Photos और Videos
Varun Dhawan and Natasha Dalal wedding photos and videos viral

  • वरुण धवन और नताशा दलाल की हुई शादी
  • शादी के बाद दोनों ने मीडिया को दिए पोज
  • एक दूजे के हुए बचपन के दोस्त वरुण और नताशा

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और नताशा दलाल 24 जनवरी को शादी के बंधन में बंध गए। बचपन के दोस्त वरुण और नताशा ने हिंदू रीति-रिवाज से एक दूसरे के साथ सात फेरे लिए। वरुण ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी की दो तस्वीरें साझा की और लिखा- जीवन भर का प्यार अब आधिकारिक हो गया। उसके बाद दोनों की शादी की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगे। शादी के बाद वरुण ने अपनी पत्नी नताशा के साथ मीडिया के कैमरों में पोज दिए। विरल भयानी ने अपने ट्विटर पर वरुण और नताशा की शादी की इनसाइड तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं।

इस दौरान वरुण और नताशा के चेहरे पर शादी की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। नताशा और वरुण ने क्रीम कलर की ड्रेस को शादी के लिए कैरी किया। नताशा ने क्रीम कलर का लहंगा पहना हुआ था और बेहद ही सिंपल लुक रखा था। वहीं वरुण ने भी क्रीम कलर ही शेरवानी पहनी थी जिसमें लाइट ब्लू कलर की मैचिंग दी गई थी।

related story

नताशा दलाल का हाथ थामे वरुण धवन ने लिए सात फेरे, दूल्हा-दुल्हन की देखें यह खूबसूरत तस्वीेरें
नताशा दलाल का हाथ थामे वरुण धवन ने लिए सात फेरे, दूल्हा-दुल्हन की देखें यह खूबसूरत तस्वीेरें
सारा अली खान ने मालदीव में बिकिनी पहनकर किया लंच, स्विमिंग पूल से शेयर की हॉट फोटोज़
सारा अली खान ने मालदीव में बिकिनी पहनकर किया लंच, स्विमिंग पूल से शेयर की हॉट फोटोज़
Varun Ki Shaadi: वरुण-नताशा की शादी कराने पहुंचे पंडित जी, शुभ मुहूर्त में लेंगे सात फेरे
Varun Ki Shaadi: वरुण-नताशा की शादी कराने पहुंचे पंडित जी, शुभ मुहूर्त में लेंगे सात फेरे
बैचलर पार्टी में जाते हुए एक्टर Varun Dhawan की कार का हुआ एक्सीडेंट: रिपोर्ट
बैचलर पार्टी में जाते हुए एक्टर Varun Dhawan की कार का हुआ एक्सीडेंट: रिपोर्ट
Varun Dhawan की मेहंदी सेरेमनी की पहली तस्वीर आई सामने, खास अंदाज में दिखे दूल्हे राजा
Varun Dhawan की मेहंदी सेरेमनी की पहली तस्वीर आई सामने, खास अंदाज में दिखे दूल्हे राजा
शादी के बाद हनीमून के लिए इस देश जाएंगे वरुण धवन और नताशा दलाल!
शादी के बाद हनीमून के लिए इस देश जाएंगे वरुण धवन और नताशा दलाल!
Varun Dhawan Natasha Dalal Varun Dhawan and natasha dalal wedding