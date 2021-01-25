Varun Natasha Wedding: एक दूजे के हुए बचपन के दोस्त वरुण-नताशा, देखिए लेटेस्ट Photos और Videos

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और नताशा दलाल 24 जनवरी को शादी के बंधन में बंध गए। बचपन के दोस्त वरुण और नताशा ने हिंदू रीति-रिवाज से एक दूसरे के साथ सात फेरे लिए। वरुण ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी की दो तस्वीरें साझा की और लिखा- जीवन भर का प्यार अब आधिकारिक हो गया। उसके बाद दोनों की शादी की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगे। शादी के बाद वरुण ने अपनी पत्नी नताशा के साथ मीडिया के कैमरों में पोज दिए। विरल भयानी ने अपने ट्विटर पर वरुण और नताशा की शादी की इनसाइड तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं।
#varundhawan poses with childhood crush and now wife Natasha 😍in front of live media #varunkishaadi pic.twitter.com/HN25V8nPTx— Viral Bhayani (@viralbhayani77) January 24, 2021
इस दौरान वरुण और नताशा के चेहरे पर शादी की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। नताशा और वरुण ने क्रीम कलर की ड्रेस को शादी के लिए कैरी किया। नताशा ने क्रीम कलर का लहंगा पहना हुआ था और बेहद ही सिंपल लुक रखा था। वहीं वरुण ने भी क्रीम कलर ही शेरवानी पहनी थी जिसमें लाइट ब्लू कलर की मैचिंग दी गई थी।
#varundhawan poses with childhood crush and now wife Natasha 😍in front of live media #varunkishaadi pic.twitter.com/rSrrM0PGdJ— Viral Bhayani (@viralbhayani77) January 24, 2021
#varundhawan and wife #natashadalal pose happily post their wedding ceremony #varunkishaadi pic.twitter.com/ArqE6Wgddm— Viral Bhayani (@viralbhayani77) January 24, 2021
#varundhawan and wife #natashadalal pose happily post their wedding ceremony #varunkishaadi pic.twitter.com/bENXwaosEK— Viral Bhayani (@viralbhayani77) January 24, 2021
#varundhawan and wife #natashadalal pose happily post their wedding ceremony #varunkishaadi pic.twitter.com/NVOx7XtLoL— Viral Bhayani (@viralbhayani77) January 24, 2021
#VarunDhawan ties the knot with #NatashaDalal shares pictures of their intimate ceremony in Alibag. #VarunWedsNatasha #VarunNatashaWedding #varunkishadi #varunkishaadi #Bollywood #VarunDhawan @viralbhayani77 @Varun_dvn pic.twitter.com/Ot9nFpOCxi— Viral Bhayani (@viralbhayani77) January 24, 2021