जब शाहरुख़ ख़ान के साथ काम करने से इनकार कर दिया था वरुण धवन ने, जाने क्या थी वजह

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शाहरुख़ ख़ान के साथ बॉलीवुड का हर एक स्टार काम करना चाहते हैं। वही एक समय ऐसा भी आया था जब शाहरुख़ ख़ान की दो फ़िल्में कमाई के मामले में पीछे हो गई थी तो वरुण धवन ने शाहरुख़ ख़ान के साथ काम करने से साफ़ कर दिया था मना। चलिए जानते हैं पूरा क़िस्सा विस्तार से…

Updated: March 08, 2022 10:16:30 am

1969 में आई यश चोपड़ा की फ़िल्म ‘इत्तेफाक’ का रीमेक बनने के लिए तैयार हो रही थी इसके लिए शाहरुख़ ख़ान का नाम फ़ाइनल किया गया था। एक नई एक्टर की तलाश की जा रही थी जो कि शाहरुख़ ख़ान के छोटे भाई का रोल निभा सके। शाहरुख़ ख़ान ख़ुद चाहते थे कि इस रोल को वरुण धवन करें।

varun dhawan not ready to reunite with shahrukh khan