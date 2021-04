'भेड़िया' के सेट से वायरल हुई वरुण धवन की अनदेखी फोटोज

नई दिल्ली। शादी के बाद से बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं इन दिनों वरुण अरुणाचल प्रदेश में फिल्म भेड़िया की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस कृति सेनन दिखाई देने वाली हैं। दोनों ही स्टार्स सोशल मीडिया पर सेट से कई तस्वीरें और वीडियोज शेयर करते रहते हैं। इस बीच सेट से वरुण की कुछ तस्वीरें सामने आईं हैं। जिसके बाद से एक्टर सुर्खियों में बने हुए हैं। तस्वीरों में वरुण का अंदाज देखने लायक लग रहा है।

Shooting of #Bhediya , an upcoming #Bollywood movie being directed by @amarkaushik , featuring @Varun_dvn and @kritisanon is in its final leg. Dropped in at the shooting site today. Pleasure meeting all the film crew at picturesque #Ziro . Thanks for choosing #Arunachal . pic.twitter.com/9TJue6j5Eu

अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने शेयर की एक्टर की फोटोज

दरअसल, वरुण की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। वह अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने शेयर की है। जी हां, मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अंकाउट से भेड़िया के सेट से कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में वरुण धवन मुख्यमंत्री संग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कई लोग वरुण को देखने के लिए भी पहुंचे हैं।

अरुणाचल प्रदेश में शूटिंग करने के लिए कहा धन्यवाद

इन फोटोज को शेयर करते कैप्शन में लिखा है कि- "भेड़िया की शूटिंग, अमर कौशक द्वारा निर्देशित बॉलीवुड की आने वाली फिल्म जिसमें वरुण धवन और कृति सेनन नजर आएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह फिल्म अपने अंतिम चरण में हैं और आज वह फिल्म के शूटिंग सेट पर गए थे। उन्होंने बताया कि फिल्म के क्रू से मिलकर बेहद खुशी हुई। साथ ही सीएम ने अरुणाचल को चुनने के लिए फिल्म की पूरी टीम को धन्यवाद कहा है।"

Listen to Actor @Varun_dvn Ji pour out his heart for people of #Arunachal during his final days of shooting of #Bhediya movie at #Ziro.



Thank you people of Ziro for making good impression of Arunachal, and taking good care of the #Bollywood team. @amarkaushik @ArunachalTsm pic.twitter.com/A6HbmStxZ2