विद्या बालन ने की अफवाह वायरस को नहीं फैलाने की अपील

अभिनेत्री विद्या बालन ने मानव कौल के साथ मिलकर एक वीडियो रिलीज किया है। जिसमें उन्होंने लोगों को अफवाह वायरस से बचने की अपील की है, यह वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है "दुनिया में एक नया वायरस तेजी से फैल रहा है आइए यह और ज्यादा नुकसान करें उससे पहले इसे रोक दें। विद्या और मानव ने कहा कि सोशल मीडिया अफवाह वायरस का रेड जोन है, वहां से मिली किसी भी न्यूज़ को एक बार वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन या मिनिस्ट्री आफ हेल्थ केयर से जांच लें।

एक्ट्रेस ने मोबाइल से 6 फीट की दूरी बनाने की अपील करते हुए कहा है कि कोरोना तो फैल गया है अफवाह वायरस को नहीं फैलने देते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस से वैसे ही लोग परेशान हैं, ऐसे में कुछ लोग अफवाह फैलाकर भी मुश्किलों को बढ़ा देते हैं। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह आग की तरफ फैलती है। जिससे कुछ ही समय में काफी लोग प्रभावित हो जाते हैं। इस कारण विद्या बालन ने सभी से अफवाह वायरस से बचने की अपील की है।

A new virus is spreading across the world. Let’s stop it before it causes more damage.#afwahvirus



Issued in public interest by Tilt Brand Solutions & Bling Entertainment @who @mohfwindia#StayHomeStaySafe #IndiaFightsCorona #QuarantineAndChill pic.twitter.com/6xDvtB777z