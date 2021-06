विद्युत जामवाल ने बताई पुरुषों की सेक्शुअल हेल्थ से जुड़ी एक्सरसाइज

मुंबई। अभिनेता विद्युत जामवाल फिटनेस को लेकर बेहद जागरूक रहते हैं और अपने फैंस को भी लगातार अवेयर करते रहते हैं। एक्टर के सोशल मीडिया पर भी ऐसे वीडियोज की भरमार है, जिसमें वह फिटनेस और हेल्थ को लेकर बात करते नजर आते हैं। भारतीय मार्शल आर्ट कलरीयापट्टू को लेकर भी वह वीडियो शेयर करते हैं। अब एक्टर ने पुरुषों की सेक्शुअल हेल्थ और इरेक्टाइल डिसफंक्शन (नपुंसकता) पर बात करने की पहल की है।

बताया 19 एक्सरसाइज का सेट

विद्युत जामवाल ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो से पहले अपनी बात रखते हुए एक्टर ने लिखा है कि अब समय आ गया है कि हम सेक्शुअल हेल्थ और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में चर्चा करें। 10 में से एक पुरुष को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है। कलारीसूत्र 19 एक्सरसाइज का एक सेट है, जो रोजाना किया जाना चाहिए। जिससे आपकी बॉडी में अच्छे से ब्लड फ्लो हो और आपके पेल्विक रिजन में सेक्शुअल एनर्जी का संचार हो। सेक्शुअल हेल्थ सम्पूर्ण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण पार्ट है और इसके बारे में ज्यादा खुलकर बात की जानी चाहिए।' एक्टर ने इन सभी एक्सरसाइज को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। 7 मिनट 15 सेकंड के इस वीडियो में एक्टर ने खुद सभी एक्सरसाइज करके दिखाई हैं।

It's time we braved into the discussion about sexual health & Erectile Dysfunction. One in ten men can suffer from Erectile Dysfunction. (1/3) #ITrainLikeVidyutJammwal #KalariSutra #KalariChikitsa #MartialArts #ErectileDysfunction #Kalaripayattu pic.twitter.com/xBgcLANKuT

KalariSutra, a set of 19 exercises which if practiced daily will help in rejuvenating your blood flow & bring sexual energy back into the pelvic region.

Sexual health is a salient part of overall wellness & it should be talked about more openly so as to eradicate the taboo. (2/3)