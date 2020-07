गृहमंत्री अमित शाह को गले लगाना चाहते हैं एक्टर Vidyut Jamwal, लेकिन कर बैठे बहुत बड़ी गलती

नई दिल्ली: बॉलीवुड सितारे ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन किसी न किसी ट्वीट को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। फिल्म का प्रमोशन हो या किसी मुद्दे पर विचार रखना हो, बॉलीवुड सितारे ट्विटर पर काफी सुर्खियां बटोरते हैं। इन दिनों एक्टर विद्युत जामवाल (Vidyut Jamwal) भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया कि उनकी हर तरफ चर्चा होने लगी।

हाल ही में विद्युत जामवाल ने कहा कि उन्हें अमित शाह (Amit Shah) को गले लगाना है। लेकिन उनसे इसमें एक बड़ी गलती हो गई। दरअसल, विद्युत जामवाल अपने दोस्त अमित साध (Amit Sadh) से बात कर रहे थे। अमित साध ने ट्विटर पर विद्युत की आने वाली फिल्म के ट्रेलर की तारीफ की थी।

Thank you @AmitShah ..A tight virtual hug to you😃. https://t.co/Qlbx0y9K1z

जिसके बाद विद्युत जामवाल ने ट्वीट (Vidyut Jamwal Tweet) कर अमित साध का शुक्रिया अदा करना चाहा। लेकिन इस ट्वीट में विद्युत जामवाल ने गलती से अमित शाह को टैग कर दिया। विद्युत ने गलती से अमित शाह को टैग करते हुए लिखा, 'शुक्रिया अमित शाह, आपको मेरी तरफ से एक वर्चुयल हग।' उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

Thankyou @TheAmitSadh ...A tight virtual hug to YOU😀...I hope it reaches you on the right address 😂 https://t.co/pOocvFHCMa