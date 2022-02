रश्मिका मंदाना संग विजय देवरकोंडा करने वाले हैं शादी, चलिए जानते हैं सच

साउथ सिनेमा के विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों खबरों में बने हुए हैं। खबरों में आने का कारण उनकी कोई नई फिल्म नहीं बल्कि शादी है। हालांकि अब विजय देवरकोंडा ने इस खबर को सुनने के बाद प्रतिक्रिया दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर इन खबरों के पीछे की सच्चाई बताई है। चलिए जानते हैं इन खबरों के पीछे का सच।

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों सुर्खियों में हैं। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थीं कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। रिलेशनशिप से बात शादी तक चली गई। बताया जा रहा था कि दोनों इस साल के अंत तक सात फेरे लेंगे। लेकिन इन अफवाहों पर अब खुद ऐक्टर विजय ने विराम लगा दिया है। उन्होंने इसका खंडन कर दिया है। साथ ही सारी खबरों को सिर्फ बकवास बताया है। उनका ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन फैंस दोनो की शादी की बात सुनकर काफी खुश थे।

