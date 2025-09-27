Viral Video: ‘सैय्यारा’ फेम अहान पांडे ने लड़की का पकड़ा हाथ… फिर ऐसा था रिएक्शन

हाल ही में अहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। दरअसल, एक फैन मीट के दौरान उन्होंने फिल्म ‘सैय्यारा’ का सबसे मशहूर सीन अपनी महिला फैन के साथ दोबारा निभाया। इस सीन में उनका किरदार कृष कपूर (अहान पांडे) अपनी प्रेमिका वाणी बत्रा (अनीत पड्डा) का हाथ पकड़कर कहता है- “अभी भी कुछ पल बाकी है मेरे पास।” यह डायलॉग फिल्म का सबसे इमोशनल और यादगार पल बन चुका है।