Viral Video: ‘सैय्यारा’ फेम अहान पांडे ने लड़की का पकड़ा हाथ… फिर ऐसा था रिएक्शन

Viral Video: अभिनेता अहान पांडे ने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म ‘सैय्यारा’ से ही खूब सुर्खियां बटोरीं। अनीत पड्डा के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया।Saiyaara डेब्यू से पहले ही अहान के सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन मोहित सूरी द्वारा निर्देशित यह फिल्म जब 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो उनकी लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई।
हाल ही में अहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। दरअसल, एक फैन मीट के दौरान उन्होंने फिल्म ‘सैय्यारा’ का सबसे मशहूर सीन अपनी महिला फैन के साथ दोबारा निभाया। इस सीन में उनका किरदार कृष कपूर (अहान पांडे) अपनी प्रेमिका वाणी बत्रा (अनीत पड्डा) का हाथ पकड़कर कहता है- “अभी भी कुछ पल बाकी है मेरे पास।” यह डायलॉग फिल्म का सबसे इमोशनल और यादगार पल बन चुका है।
वीडियो में अहान बिल्कुल उसी चार्म और इंटेंसिटी के साथ यह सीन रीक्रिएट करते दिखे, जिसे देखकर फैन्स दीवाने हो गए हैं। यही वजह है कि यह वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।
अहान पांडे के वायरल वीडियो पर फैन्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। एक ने लिखा, “आपने कृष कपूर का हर फैनगर्ल मोमेंट पूरा कर दिया।” वहीं एक अन्य ने कहा- “हे भगवान, यह कितना प्यारा और सपनों जैसा पल है।”
बता दें इस फिल्म ने रिलीज के बाद इतिहास रच दिया। यह इस साल की बिग हिट फिल्मों में से एक है। फिल्म ने दुनिया भर में 577 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। यही नहीं, यह 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी है। इसके अलावा भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी रोमांटिक हिट का खिताब भी अपने नाम कर चुकी है।