विराट और अनुष्का शर्मा की प्रेम कहानी के बीच अब जल्दी ही गुंजेगी किलकारियां, तस्वीरों में देखिए दोनों का अबतक का सफर

नई दिल्ली। बॉलीवुड में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी की लोग काफी तारीफ करते है। जहां अनुष्का शर्मा फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहतरीन अदाकाराओं में से एक रही हैं तो वहीं विराट कहली की बल्लबाजी के साथ उनकी कप्तानी की लोग मिसाल देते है। दोनो नेअपने अपने करियर से एक अलग मुकाम हासिल किया है। एक समय ऐसा था जब इनके प्यार के चर्चे काफी सुनने को मिलते थे। अब ये कपल एक बार और सुर्खियों में आया है जब इन्होनें 27 अगस्त 2020 को यह एलान करते हुए बताया कि अनुष्का प्रेग्नेंट हैं और वह जनवरी 2021 में अपने पहले बच्चे को जन्म देने वालाीं हैं। दोनों ने अपने-अपने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी से फोटो के साथ इस खुशी का इजहार किया है।

And then, we were three! Arriving Jan 2021 ❤️🙏 pic.twitter.com/0BDSogBM1n