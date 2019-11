विराट ने अनुष्का के साथ शेयर की रोमांटिक तस्वीर, कैप्शन में लिखा ये खास मैसेज

अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और विराट कोहली पावरफुल कपल्स में से एक हैं। दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग नजर आती है। हाल ही विराट ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर किया जिसमें दोनों खूबसूरत लोकेशन पर नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

Anushka Sharma " src="https://new-img.patrika.com/upload/2019/11/27/anushka3_5426469-m.jpg">

विराट ने फोटो के कैप्शन में लिखा, 'जिंदगी के सफर में साथ कदम बढ़ाते हुए और सिर्फ प्यार के दम पर....।' साथ ही उन्होंने अनुष्का को भी टैग किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ दिन पहले ये कपल भूटान छुट्टियों पर था और यह तस्वीर उसी दौरान की है।

Walking together in the journey of life with nothing But love❤ @AnushkaSharma pic.twitter.com/pxq0iZ8Z8A