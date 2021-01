‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ पर कुछ ऐसा बोल गए विशाल डडलानी, तो लोगों ने बुरी तरह लगाई फटकार

नई दिल्ली | सिंगर और कंपोजर विशाल डडलानी (Vishal Dadlani) अपनी एक गलती के कारण सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में मुंह से कुछ भी गलत निकलने के बाद वो आग की तरह वायरल हो जाता है। वैसा ही कुछ विशाल डडलानी के साथ भी हुआ है। उन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गाने को लेकर लोगों को गलत जानकारी दे दी जिसके बाद लोगों ने उन्हें खरी-खोटी सुनाना शुरू कर दिया। सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल के हाल ही में एपिसोड में विशाल ने एक कंटेस्टेंट का गाना सुनकर उसकी तारीफ की और पुराना फैक्ट बताया जो गलत निकला।

दरअसल, प्रतियोगी ने ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया था जिसकी तारीफ करते हुए विशाल डडलानी ने कहा कि ये गाना लता मंगेशकर ने 1947 में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के लिए गाया था। इसके बाद से ही #DadlaniFacts ट्विटर पर ट्रेंड्र करने लगा।

Idiot @VishalDadlani is claiming that the song 'Ae Mere Vatan Ke Logon' was sung by Lata ji in 1947 for Nehru.



This song was first performed in 1963 in memory of Indian Soldiers who died in 1962 war against China.



How is @SonyTV allowing such fake political propaganda? pic.twitter.com/wgBbOk038h — Amit Kumar (@AMIT_GUJJU) January 24, 2021

एक यूजर ने लिखा- विशाल डडलानी कह रहे हैं कि ये गाना 1947 में गाया गया था जबकि चीन से लड़ाई में शहीद हुए देश के जवानों के लिए 1963 में लता मंगेशकर ने इस गाने को गाया था। ये सच बात है कि 1962 में भारत-चीन युद्ध में देश को काफी नुकसान हुआ था। देश के कई जवान शहीद हुए थे। उसके बाद 1963 में भारतीय सैनिकों की याद में प्रदीप ने इस गाने को लिखा था।

"Baadshah O Baadshah" was especially written for Nehru when he decided to give himself Bharat Ratna.#DadlaniFacts@rahulroushan pic.twitter.com/61GuTfOb44 — पंडित सेस 🕉️ (@swaahahahaha) January 24, 2021

Shaan was inspired to sing "Mai aisa kyon hoon, mai aisa kyon hoon" after seeing this image of Pappu 😂 #DadlaniFacts pic.twitter.com/Ik7DhfztRa — Sameer (@BesuraTaansane) January 24, 2021

Little Known Fact: The Song "Jab Bhi Koi Ladki Dekhoon Mera Dil Dewaana Bole OLE OLE" Was written especially for Shashi Tharoor 😂 #DadlaniFacts pic.twitter.com/4qOC2zNiT5 — Rosy (@rose_k01) January 24, 2021

Kya re dalle @VishalDadlani ye kya h fir 🕵️ pic.twitter.com/NgnNIovrWw — MaharanaPratapSingh (@MPS______) January 24, 2021

विशाल को ट्रोलिंग के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी लेकिन फिर भी ट्रोलर्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उन्होंने विशाल को गलत जानकारी फैलाने को लेकर बुरी तरह ट्रोल किया। हालांकि विशाल भी चुप नहीं रहे उन्होंने भी लगातार ट्रोल कर रहे लोगों को खूब करारा जवाब दिया।

Yaar BJP ke phukatiya 2-rupee trolls, yeh #DadlaniFacts trend karwa lo! If you can! Love the hashtag! 😆😆😆😆😆



I'll even retweet the really funny ones, come on! — VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) January 25, 2021