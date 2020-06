दुनिया को अलविदा कहने से पहले Wajid Khan ने मीका सिंह को अस्पताल से भेजा था जरूरी ऑडियो मैसेज

नई दिल्ली | बॉलीवुड के लिए साल 2020 किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। एक बाद एक उम्दा सितारे फिल्म इंडस्ट्री ने इस खो (Celebrities Death 2020) दिए हैं। 1 जून की सुबह उठते ही बॉलीवुड ने वाजिद खान के निधन की सबसे दर्दभरी खबर सुनी। म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान ने 31 मई की रात को अपनी आखिरी सांसे (Music Composer Sajid Khan Died) ली। वाजिद को किडनी में इंफेक्शन (Sajid Khan Kidney Infection) की दिक्कत पिछले कुछ समय से चल रही थी। तबीयत ज्यादा खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था और डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था लेकिन हार्ट अटैक (Wajid Khan Heart Attack) ने उनकी जान ले ली। इसके अलावा वाजिद खान कोरोना संक्रमित भी थे ऐसी खबरें भी सामने आई थीं। वाजिद खान बेहद ही जिंदादिल इंसान थे उनके बारे में ये बात हर शख्स मेंशन कर रहा है। इसी बीच वाजिद की सिंगर मिका सिंह के साथ आखिरी बातचीत वायरल (Wajid Khan Audio Message Viral) हो रही है।

इसमें वो मीका सिंह से ऑडियो मैसेज (Wajid Last Audio with Mika Singh) में बात कर रहे हैं। उन्होंने मीका को जो वॉइस नोट भेजा है उसमें वो कह रहे हैं कि मीका ने उनकी हेल्थ के लिए पूछा उसका बहुत शुक्रिया (Sajid Khan Thanks Message to Mika)। मीका ने उन्हें टेक्स्ट मैसेज किया था जिसके जवाब में वाजिद वॉइस नोट (Sajid Khan voice note) के जरिए जवाब देते हैं। वाजिद के ऑडियो मैसेज में उनके आखिरी (Sajid Last conversation with Mika Singh) शब्द काफी कुछ बयां कर रहे हैं। उन्होंने मीका से हेल्थ के लिए प्रार्थना करने के लिए दुआ मांगी। वाजिद खान ने कहा कि शुक्रिया मीका भाई आपका मैसेज पढ़ा दिल को बड़ी तसल्ली हुई, खुशी हुई। बस दुआ कीजिए, अभी रिकवरी पर हूं ऑपरेशन हो गया है। अल्लाह ने चाहा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बस दुआएं करें। तु्म्हारा भाई फिर से खड़ा हो जाए। बस दुआ में याद रखना मेरे भाई, थैंक्यू आपका।





वाजिद खान की आवाज से समझा सकता है कि वो जीने की उम्मीद में थे। वो ठीक होकर फिर से काम पर लौटना चाहते थे लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। वाजिद खान ने अपने भाई साजिद के मिलकर करियर (Wajid Khan Career) की शूरुआत सलमान खान (Salman Khan) और काजोल (Kajol) की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से की थी। आखिरी बार उन्होंने सलमान का गाना भाई-भाई (Salman Khan Bhai Bhai) का म्यूजिक कंपोज किया था।