'वॉर' बनी इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, 19वें दिन कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वॉर साल 2019 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने तीन हफ्तों में 300 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। 'वॉर' को रिलीज हुए 19 दिन हो चुके हैं लेकिन फिल्म अभी भी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। रविवार को वीकेंड के मौके पर फिल्म ने अच्छी कमाई की। इतना ही नहीं इस फिल्म ने विदेशों में भी अच्छी-खासी कमाई कर ली है।

₹ 300 cr Club and its members...

2014: #PK

2015: #BajrangiBhaijaan

2016: #Sultan

2016: #Dangal

2017: #TigerZindaHai

2018: #Padmaavat

2018: #Sanju

2019: #War

NOTE: #Baahubali2 [#Hindi; 2017] is the ONLY film in ₹ 500 cr Club. Nett BOC. #Hindi films. #India biz.