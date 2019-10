'वॉर' ने रचा इतिहास: बनी हिन्दी सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर, बाहुबली को भी छोड़ा पीछे, तोड़े ये रिकॉर्ड

ऋतिक रोशन ( Hrithik Roshan ) और टाइगर श्रॉफ ( Tiger Shroff ) की फिल्म 'वॉर' ( War Movie ) बॉक्स ऑफिस की कमाई में खरी उतरी है। फिल्म वॉर ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस में इतिहास रच दिया। फिल्म वॉर की ओपनिंग डे पर ही 50 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म वॉर ने रिलीज होने से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए थे। पहले फिल्म ने एडवांस टिकट बुकिंग में रिकॉर्ड तोडा था। वहीं अब पहले ही दिन दो फिल्मों के क्लैश होने के बावजूद शानदार कमाई कर भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है।

#War *Day 1* [Wed] biz...#Hindi: ₹ 51.60 cr#Tamil + #Telugu: ₹ 1.75 cr

Total: ₹ 53.35 cr [4000 screens]

Nett BOC. India biz.

⭐️ Highest Day 1 for a #Hindi film

⭐️ Highest Day 1 on a national holiday

⭐️ Highest Day 1 for #HrithikRoshan, #TigerShroff, #YRF