...इस तरह जब ऐश्वर्या राय बच्चन को पहली बार हुआ था शादीशुदा होने का एहसास

नई दिल्ली: When Aishwarya Rai felt she is married: ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) बॉलिवुड के सबसे खूबसूरत कपल में से एक हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी (Aishwarya and Abhishek wedding) साल 2007 में हुई थी। वक्त के साथ इन दोनों का रिश्ता और भी खूबसूरत और मजबूत होता जा रहा है। आज हम आपको उस किस्से के बारे में बता रहे हैं। जब पहली बार ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) को अपने शादीशुदा होने का एहसास हुआ था।

दरअसल अपनी शादी के बाद एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय मैरिड होने को लेकर कुछ बातें बताई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, एक न्यूज पोर्टल से बातचीत में ऐश्वर्या ने एक किस्सा सुनाया था। एश्वर्या ने बताया था कि जब उन्होंने हनीमून के लिए बोरा-बोरा की फ्लाइट पकड़ी थी।

ऐश्वर्या ने बताया कि फ्लाइट पर चढ़ते ही क्रू ने उनका स्वागत करते हुए कहा, 'वेलकम मिसेज बच्चन। ऐश्वर्या ने कहा, यह सुनते ही वो और अभिषेक एक-दूसरे की तरफ देखने लगे और मुस्कराने लगे थे। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अब शादीशुदा हूं और मिसेज बच्चन बन चुकी हैं।

वहीं, अभिषेक बच्चन ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में अपनी खूबसूरत पत्नी की तारीफ में कहा था कि उन्होंने ऐश्वर्या के बारे में तब सुना था, जब वह ऐक्टर बने भी नहीं थे। ऐश्वर्या की प्रतिष्ठा किसी दीवा की तरह थी। सबको यह लगता था जैसे वह आसमान में उड़ती हैं।' लेकिन मुझे ये पता है कि वो कितनी वास्तविेक और विनम्र हैं।

आपको बता दें कि साल 2000 में पहली बार अभिषेक और ऐश्वर्या ने फिल्म ‘ढाई अक्षर प्रेम के’ में साथ काम किया था। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों मे काम किया। इसके बाद एक दिन अभिषेक ने एश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और ऐश ने हां बोल लिया। इसके बाद दोनों की शादी हो गई। आज दोनों एक साथ बेहद खूश हैं और दोनों की एक बेटी आराध्या है।