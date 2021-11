जब रणबीर और रणवीर की तुलना पर दीपिका पादुकोण से पूछा गया सवाल, जबाव सुनकर सब रह गए थे हैरान

नई दिल्ली। When Deepika Padukone gave answer on comparison of Ranbir and Ranveer: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह (Deepika Padukone and Ranveer Singh) की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे हिट जोड़ियों में से एक है। दोनों दोनों के बीच बेहद क्यूट सी बॉन्डिंग देखने को मिलती हैं। वहीं, कभी दीपिका पादुकोण की कैमेस्ट्री रणबीर कपूर के (Ranbir Kapoor) साथ भी काफी अच्छी थी। ऐसे में रणबीर और रणवीर (Ranbir and Ranveer) की तुलना पर दीपिका पादुकोण से एक सवाल किया था। जिसका दीपिका ने इतना बोल्ड जबाव दिया था कि सब लोग सुनकर हैरान रह गए थे। आइये जानते हैं उस जबाव के बारे में।

आप किसको कितने रेटिंग्स देंगी?

दरअसल दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की जोड़ी फिल्म ‘ये जवानी है दिवानी’ में बहुत पसंद की गई थी। इसके बाद दोनों फिल्म ‘तमाशा’ में भी साथ नजर आए थे। इस फिल्म का प्रमोशन दोनों ने एक साथ मिलकर किया था। इस दौरान जब रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण साथ दिखे तो दीपिका से एक सवाल कर लिया गया- ‘रणवीर सिंह और रणबीर कपूर में अगर कैमेस्ट्री के मामले में रेट करना हो तो आप किसको कितने रेटिंग्स देंगी?’

जवाब सुनकर हैरान रह गए थे

इस पर दीपिका ने इतना बोल्ड जवाब दिया था कि सब सुनकर हैरान रह गए थे। दीपिका ने कहा था कि ‘दोनों ही पलंगतोड़ हैं यार। जहां कैमेस्ट्री मीटर लिखा है ना उससे भी ऊपर हैं दोनों।’ दीपिका के इस जवाब को उस वक्त काफी बोल्ड माना गया था और वहां मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाई थीं। दीपिका ने इस इवेंट में फिल्म को ध्यान में रखते हुए कहा था कि ‘यंगस्टर्स में आजकल रिलेशनशिप्स मकैनिकल बन गए हैं। हमारी जोड़ी और कैमेस्ट्री को लेकर भी बहुत बात हो चुकी है। वहीं, रणबीर ने भी इस पर कहा था कि – ‘हम बहुत लकी रहे हैं कि हमारी फिल्म ये जवानी है दीवानी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।

यह भी पढ़ें: दबंग सुपरस्टार सलमान खान का बड़ा खुलासा, बोले- अगर एक्टर नहीं होता तो करता ये काम

अचानक रणबीर दीपिका अलग हो गए

आपको बता दें कि रणबीर ने दीपिका संग फिल्म ‘बचना ऐ हसीनों’ में स्क्रीन शेयर की थी। इस फिल्म के दौरान ही दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। कई सालों तक रिलेशन में रहने के बाद अचानक रणबीर दीपिका अलग हो गए थे। इसके बाद साल 2018 में दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह से शादी कर ली थी। फिल्म ‘राम-लीला’ के दौरान जब दीपिका रणवीर सिंह से मिलीं उसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और देखते ही देखते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद रणवीर और दीपिका ने इटली में धूमधाम से शादी रचाई थी।

यह भी पढ़ें: जानें क्यों अक्षय कुमार कहते थे फर्नीचर और मुझमें कोई फर्क नहीं !