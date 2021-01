जब ब्वॉयफ्रेंड से मिले धोखे के बाद Deepika Padukone ने तोड़ी थी चुप्पी, चीटिंग के बाद भी इस कारण दिया था दूसरा मौका

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) मंगलवार यानी 5 जनवरी को अपना जन्मदिन मनाने वाली हैं। इस साल दीपिका 35 साल की हो जाएंगी। दीपिका की प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल आज वो अपनी जिंदगी में पति रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के साथ बेहद ही खुश हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब दीपिका की पर्सनल लाइफ पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई थी। उस दौरान दीपिका को डिप्रेशन भी झेलना पड़ा था। दीपिका खुद भी अपने डिप्रेशन पर बात करते हुए पुराने रिलेशनशिप को लेकर बात कर चुकी हैं।

दीपिका ने एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर से अपने ब्रेकअप को लेकर खुलकर बात की थी। उन्होंने रणवीर सिंह से पहले रणबीर कपूर को कई सालों तक डेट किया था। दोनों की शादी की खबरें भी उड़ने लगी थीं लेकिन इसी दौरान दीपिका को रिलेशनशिप में मिल रहे धोखे के बारे में पता चला। दीपिका ने बताया था कि उसने मुझे धोखा दिया और फिर माफी मांगी। मेरे लिए सेक्स का मतलब सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट नहीं है बल्कि उसमें मेरे इमोशन्स भी जुड़े रहते हैं। मैं जब भी किसी रिश्ते में रही मैंने कभी भी धोखा नहीं दिया। अगर मुझे कोई धोखा देगा तो मैं उसके साथ क्यों रहूंगी? इससे अच्छा होगा कि मैं सिंगल रहूं और मौज करूं। लेकिन हो सकता है कि मेरी सोच की तरह हर कोई ना सोचता हो। इसीलिए मैं हर्ट होती रही।

