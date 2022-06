दिलीप कुमार के कहने पर गोविंदा ने छोड़ी थीं 25 फिल्में, 16 दिनों तक सो नहीं पाए थे एक्टर, लगाने पड़े थे अस्पताल के चक्कर

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अपनी एक्टिंग और डांस के जरिए फैंस के दिलों पर राज करते हैं। इनके डांस मूव्स का हर कोई कायल है। हालांकि लंबे वक्त से अभिनेता बड़े पर्दे से दूर हैं। हाल ही में गोविंदा ने मनीष पॉल के पॉडकास्ट में कई बातों से पर्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने दिलीप कुमार से जुड़ी यादों को भी साझा किया।

गोविंदा ने इस दौरान बताया कि कैसे इंडस्ट्री में शुरुआत के समय स्वर्गीय दिलीप कुमार ने उन्हें सलाह दी थी, जो उनके काम आई थी।



गोविंदा बताते हैं, 'मैंने एक साथ 75 फिल्में साइन कर दी थीं, लेकिन दिलीप साहब ने मुझसे 25 फिल्में छुड़वा दी थीं। जब उनको पता चला कि मैंने एक साथ इतनी फिल्में साइन कर ली हैं, तो उन्होंने कहा कि 25-26 फिल्में छोड़ दो गोविंद। मैंने उन्हें कहा कि फिल्म साइन करने के पैसे को मैं खर्च कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि भगवान ने चाहा तो वो पैसा मैं वापस कमा लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे पैसा वापस कर देना चाहिए। और वो सही थे, मैं बीमार पड़ने लगा था। मैं अस्पतालों के चक्कर काट रहा था, दिन में तीन चार शिफ्ट कर रहा था। मैं 16 दिनों तक सोया नहीं था।

