जब 22 साल की शादी तोड़कर हिमेश रेशमिया ने रचाई दूसरी शादी, जाने क्यों टूटा था रिश्ता

बॉलीवुड सिंगर-एक्टर हिमेश रेशम‍िया की पर्सनल लाइफ एक समय काफी सुर्ख‍ियों में थ। बता दे कि एक्टर और सिंगर हिमेश रेशम‍िया ने अपना 22 साल पुराना रिश्ते को तोड़कर अपनी गलफ्रेंड से शादी कर ली थी। जिसके कारण उन्हें काफी विवादों का सामना करना पड़ा।

Updated: May 17, 2022 10:42:32 am

बॉलीवुड सिंगर-एक्टर हिमेश रेशम‍िया अक्सर अपने पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। सिंगर हिमेश रेशम‍िया की प्रोफेशनल लाइफ जितनी सुर्खियों में बनी रहती हैं। उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। चलिए जानते हैं उनके पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें। जिसे शायद आप भी नहीं जानते होगे। साथ ही यह भी जानते हैं कि कैसे हिमेश और कोमल का रिश्ता टूटा और अब कैसा है उन दोनों का रिश्ता।

when Himesh Reshammiya got married after breaking 22 years of marriage