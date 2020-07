जब रणबीर कपूर के साथ Katrina Kaif की बिकिनी फोटोज हो गई थीं लीक, देखें उनकी थ्रोबैक तस्वीरें

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ (Katrina Kaif Birthday) का 16 जुलाई को जन्मदिन था। इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार्स ने उन्हें बर्थडे विश किया। लेकिन इससे इतर एक वक्त ऐसा था जब कटरीना और एक्टर रणबीर कपूर (Katrina Ranbir Affair) एक-दूसरे के प्यार में पागल थे। दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन दोनों ने कभी आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कोई बात नहीं की। हालांकि एक बार दोनों की वेकेशन की कुछ तस्वीरें लीक (Katrina Ranbir Leaked Photos) हो गई थीं। जिसमें कटरीना और रणबीर बीच पर छुट्टियां मनाने पहुंचे थे।

कटरीना कैफ फिल्म इंडस्ट्री में लंबे वक्त से हैं। इस दौरान उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया। देश में कटरीना के करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। कटरीना विवादों से दूर होने की पूरी कोशिश करती हैं। हालांकि कई बार कटरीना भी बाकी स्टार्स की तरह अपने रिलेशनशिप की वजह से सुर्खियों में आ जाती हैं। इंडस्ट्री में जब कटरीना ने कदम रखा था तो तब उनके सलमान खान (Salman Khan) के साथ अफेयर के खूब चर्चे हुआ करते थे। हालांकि बाद में दोनों अलग हो गए। उसके बाद उनकी मुलाकात रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) से हुई। दोनों ने काफी वक्त तक एक-दूसरे को डेट किया। खबरें तो दोनों की शादी तक की भी आने लगी थीं।

SPOTTED: Ranbir Kapoor and Katrina Kaif at a beach in Spain! pic.twitter.com/ED3zdzS4Ki