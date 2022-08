देश ने आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न धूमधाम से मनाया। इस जश्न में छोटे पर्दे के कलाकारों से लेकर बड़े पर्दे के कई दिग्गज अभिनेता शामिल हुए इनमें बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान का नाम भी शामिल है। सलमाल खान ने भी 15 अगस्त कोआजादी का अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन वो ट्रोल हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि भला अभिनेता ने ऐसा क्या किया कि वो ट्रोल हो गए तो चलिए हम आपको बताते हैं।

सलमान खान को उनके एडिट्यूड के लिए जाना जाता है। वो अपनी ही दुनिया में मग्न रहने वालो में से है। हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसके बाद पैपाराजी ने उन्हें देखते ही घेर लिया। इस दौरान पैपराजी सलमान को झंडे के साथ एक फोटो क्लिक कराने लिए कह रहे थे, लेकिन एक्टर बार बार तिरंगा मांगते दिखे। उन्हें सिर के ऊपर लगा तिरंगा नहीं दिखा और वो ईधर उधर देखते रहे। काफी समय बाद वो ऊपर देखते हैं और उन्हें झंडा दिखाई देता है। एक्टर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।



सलमान के इस वीडियो पर अब सोशल मीडिया यूजर्स अजीबोगरीब कमेंट कर एक्टर को ट्रोल कर रहे हैं।

