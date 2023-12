जानें कौन हैं शूरा खान; 15 साल बड़े, तलाकशुदा अरबाज खान से की शादी, 21 साल का है बेटा, कैसे शुरू हुई लव स्टोरी

मुंबई Dec 25, 2023

who is Shura Khan married to Arbaaz Khan: मलाइका संग तलाक और जॉर्जिया एंड्रियानी संग ब्रेकअप के बाद 56 साल के अरबाज अरबाज खान ने आखिरकार रविवार 24 दिसबंर को शूरा खान से शादी कर ली। आइए जानते हैं कौन हैं शूरा खान जिसे अरबाज ने अपना दुल्हन बनाया है।

शूरा खान बॉलीवुड की फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं।

Arbaaz Khan-Shura Khan wedding: अरबाज खान ने आखिरकार रविवार शाम मुंबई में अपनी बहन अर्पिता खान शर्मा के आवास पर एक निजी निकाह समारोह में मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से शादी कर ली। रविवार दोपहर में ही शादी का जश्न शुरू हो गया था। एक्टर अरबाज खान की दूसरी शादी में बेटा अरहान, भाई सलमान खान, माता-पिता सलीम खान-सलमा, रवीना टंडन उत्सव में शामिल हुए।