कौन है Chor गाने के सिंगर? पहला गाना आते ही हुआ वायरल, बॉलीवुड से मिला ऑफर

मुंबईPublished: Mar 02, 2024 03:17:36 pm Submitted by: Jaiprakash Gupta

Who Is Singer Of Chor Song: इन दिनों हर दूसरा शख्स एक ही गाने पर रील बना रहा है, गाना है चोर, ये इंस्टाग्राम से लेकर Spotify तक में ट्रेंड में है। इस गाने के सिंगर कौन है ये बहुत कम ही लोगों को पता है।

'चोर' गाने के सिंगर

गाने के लिए छोड़ी लाखों रुपये की नौकरी सोशल मीडिया पर वायरल 'चोर' गाने के सिंगर पहले नौकरी करते थे। उनका नाम भी गाने के की तरह ही हटकर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो लाखों की नौकरी छोड़े सिंगिंग के प्रोफेशन में आए हैं। वो पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर चार्टेड अकाउंटेंट काम करते थे।

यह भी पढ़ें MC Square: हरियाणा के छोरे की है दुनिया में धूम, खेत-खलिहानों से निकला रैप की दुनिया का बादशाह कौन है वायरल गाने चोर के सिंगर 'चोर' गाने के सिंगर का नाम है जुस्त (Justh) । वो रविंद्रनाथ से प्रेरणा लेते हैं। सिंगर जुस्त दुनियाभर में फेमस हैं। वो विदेशों में कई शो कर चुके हैं। उनकी परफॉर्मेंस धांसू रहती है। इसके अलावा वो इंडिया में भी कई जगह शो कर चुके हैं। जल्द करेंगे बॉलीवुड में डेब्यू भारतीय सिंगर जुस्त को बॉलीवुड से भी ऑफर मिल चुका है, मगर अभी उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है। जिस तरह से वो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उससे लगता है कि वो बहुत जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे।