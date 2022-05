जानें कौन हैं Sonakshi Sinha के बॉयफ्रेंड, सलमान खान से है यह खास रिश्ता

बाॅलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपने रिलेशनशिप और सगाई के खबरों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। जिसे देख फैंस यह क्यास लगा रहे हैं कि अभिनेत्री ने सगाई कर ली हैं।

Updated: May 10, 2022 10:25:57 am

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा अपनी सगाई की खबरों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं।सोनाक्षी की तरफ से अभी इस खबर की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही उन्होंने अभी तक अपने मंगेतर के नाम का खुलासा किया है। लेकिन खबरों की माने तो उनकी सगाई किसी और से नहीं बल्कि जहीर इकबाल से हुई हैं।

who is Sonakshi Sinha boyfriend, special relationship with Salman khan