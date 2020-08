Pavitra Rishta में Sushant के पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, बोलें- 'मौत के बाद फ्लैट क्यों नहीं हुआ सील'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) मामले को मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) केस ने सुसाइड केस ( Sushant Suicide Case ) बताया दिया था। वहीं अभिनेता की मौत के बाद काफी लंबे समय तक वह जांच पड़ताल में भी जुटी रही,लेकिन किसी भी तरीके से वह कोई अहम सबूत जुटा नहीं पाई। वहीं पूरे ही मामले में मुंबई पुलिस ने ना ही सुशांत के दोस्त संदीप सिंह ( Sandip Ssingh ) से कोई पूछताछ की और ना ही सुशांत से शव की तस्वीरों को लीक करने वाले को गिरफ्तार कर पाई। वहीं जब बिहार पुलिस मामले की जांच करने के लिए मुंबई पहुंची तो किसी भी तरह से उनकी सहायता नहीं की गई।

डीसीपी संग रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty connected with mumbai DCP ) की बातचीत की खबरें और सबूत सामने आए। अब इन सब बातों को जानने के बाद मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra Government ) की तरफ शक की निगाहें उठने लगी। इस बीच अब शो 'पवित्र रिश्ता' ( Pavitra Rishta ) में सुशांत के पिता का किरदार निभाने वाले एक्टर दीपक काजिर ( Deepak Kazir) ने इस मामले पर बात करते हुए कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने दीपक के बारें में बात करते हुए बताया कि कैसे वह सेट पर सुशांत संग मस्ती करते थे। उन्होंने कहा है कि वह सुशांत से ऑडिशन ( Sushant met during the audition ) के वक्त मिले थे। शूट के दौरान वह अक्सर उनके गंजेपन और सिगरेट पीने की वजह से उनका खूब मज़ाक उड़ाते थे।

सुशांत को उन्होंने काफी मेहनती बताया। उन्होंने यह भी बताया कि सुशांत के दोस्त संदीप सिंह ( Sushant's friend Sandip Ssing) को उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। खबरों को पढ़ने के बाद ही उन्हें संदीप के बारें में पता चला। दीपक ने सुशांत केस में सवाल उठाते हुए कहा कि वह बिल्कुल नहीं जानते कि किस अधिकार से उन्होंने अभिनेता का आधार कार्ड और बाकी आईडी ( Sandip Ssingh collect Sushant Aadhar Card and identity cards ) को लिया है।

दीपक ने यह बताया कि जब सुशांत और अंकिता लोखंडे ( Sushant Ankita Lokhande Breakup ) का ब्रेकअप हो गया था। तब उनका भी दोनों से संपर्क टूट गया था। उन्होंने यह भी कहा कि जब सुन्नदा पुष्कर केस ( Sunanda Pushkar Case ) सामने आय़ा था। तब वह होटल ही सील कर दिया गया था। जिस कमरे में उनका शव बरामद किया गया था वह आज भी सील है, लेकिन सुशांत के केस में ऐसा क्यों ( Why Sushant's house is not sealed ) नहीं किया गया? वहीं फॉरेंसिक टीम (forensic team also came two days after the death ) भी मौत के दो दिन बाद आई। बता दें यह खबरें भी सामने आ रही हैं कि सुशांत के शव को कूपर हॉस्पिटल ( Cooper Hospital ) ले जाते वक्त संदीप उनके साथ गए थे। जबकि सुशांत के परिवार का कहना है कि वह दो साल पहले तक सुशांत के जिंदगी में नहीं थे।