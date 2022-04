क्या दूसरी शादी करने वाली हैं Karisma Kapoor? सवाल पर पिता Randhir Kapoor ने दिया ऐसा जवाब

रणबीर- आलिया के शादी के बाद से ही सोशल मीडिया पर करिश्मा कपूर की एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही हैं। जिसको देख कर फैंस यह क्यास लगा रहे हैं कि करिश्मा कपूर दूसरी शादी करने वाली हैं। अब करिश्मा कपूर ने खुद दूसरी शादी करने को लेकर इंस्टाग्राम पर फैंस को जवाब दिया है।

बॉलीवुड की सुपरहिट एक्ट्रेस करिश्मा कपूर पिछले कुछ दिनों से शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। रणबीर-आलिया की शादी के दौरान करिश्मा ने एक तस्वीर शेयर की थी। जिसमें उनके हाथ में कलीरे का टुकड़ा था। वो उस तस्वीर में बेहद खुश लग रही थीं। इस तस्वार के सोशल मीडिया पर आते ही फैंस अब क्यास लगा रहे हैं कि करिश्मा कपूर भी जल्द ही दूसरी शादी करने वाली हैं। अब अपने फैंस को जवाब करिश्मा कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दिया हैं।

