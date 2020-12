Year Ender 2020: वो 10 सेलेब्स जो इस साल बने माता-पिता, शिल्पा से लेकर अमृता राव के घर गूंजी किलकारियां

नई दिल्ली | साल 2020 ने पूरी दुनिया को एक बुरा दौर दिखाया है। ये साल बहुत लोगों के लिए मुसीबतों से भरा रहा है। कई लोगों ने अपनों को खोया है तो कुछ बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। हालांकि इस सबके बावजूद कुछ लोगों के लिए ये साल सबसे खूबसूरत साल भी रहा। बॉलीवुड और टीवी के कई कपल्स इस साल माता-पिता बने हैं और पेरेंटहुड इंजॉए कर रहे हैं।

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा (Shilpa Shetty and Raj Kundra)

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा (Shilpa Shetty Kundra) इसी साल 2020 में फरवरी के महीने में एक बेटी की मां बनी थीं। वो और राज कुंद्रा सेरोगेसी के जरिए माता-पिता बने थे। शिल्पा ने अपनी बेटी का नाम समिशा शेट्टी कुंद्रा रखा और कई महीनों तक फैंस को उसका दीदार नहीं कराया। शिल्पा ने कहा था कि समिशा के आने से हमारा परिवार पूरा हो गया है।

The 2 parts of our hearts ♥️❤️

Viaan-Raj & Samisha celebrating their first #BhaiDooj😍 Hearts full of gratitude because my little boy’s dream for a li’l sister has come true. His happiness today is so evident in his radiant smile😍✨

Thank you, Universe😍❤️🧿@TheRajKundra pic.twitter.com/cPkCeuCRDK — SHILPA SHETTY KUNDRA (@TheShilpaShetty) November 16, 2020

हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक (Hardik Pandya and Natasha Stankovic)

इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक (Natasha Stankovic) से 1 दिसंबर 2020 को सगाई करके सबको चौंका दिया था। उसके बाद खबर आई कि दोनों ने शादी भी कर ली है। इसी बीच नताशा की प्रेग्नेंसी की खबरों ने सभी को जवाब दे दिया था। इसी साल जुलाई के महीने में नताशा ने एक बेटे को जन्म दिया था। जिसका नाम अगस्त्य रखा है। हार्दिक और नताशा अक्सर ही अपने बेटे के साथ फोटोज शेयर करते रहते हैं।

Father and son. Laughing on 5 🐒 little monkey rhyme

👨‍👦🌑🖤 pic.twitter.com/BZz8KTJ8Md — hardik pandya (@hardikpandya7) December 14, 2020

अमृता राव और आरजे अनमोल (Amrita Rao and RJ Anmol)

विवाह एक्ट्रेस अमृता राव ने इसी साल नवंबर महीने में एक बेटे को जन्म दिया है। अमृता ने अनमोल से साल 2016 में शादी की थी। अमृता की अपनी प्रेग्नेंसी को कई महीनों तक सीक्रेट ही रखा था। आखिरी के दिनों में वो आउटिंग पर जाती हुई दिखाई दी जब इस बात का खुलासा हुआ था कि वो प्रेग्नेंट हैं। अमृता ने अपना प्रेग्नेंसी पीरियड खूब इंजॉए किया।

स्मृति खन्ना और गौतम गुप्ता (Smriti Khanna and Gautam Gupta)

टीवी एक्ट्रेस स्मृति खन्ना सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। वो अपने पति गौतम के साथ कई तरह के प्रैंक वीडियो बना चुकी हैं। स्मृति ने अपना प्रेग्नेंसी का वक्त खूब इंजॉए किया लेकिन के जन्म को लेकर वो काफी डरी हुई थीं। स्मृति ने 15 अप्रैल को बेटी को जन्म दिया था। वो अपनी बेटी के साथ खूब टाइम स्पेंड करती हैं।

पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा (Puja Banerjee and Kunal Verma)

टीवी सीरियल देवो के देव महादेव फेम पूजा बनर्जी भी इसी साल मां बनी हैं। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। पूजा ने लॉकडाउन के दौरान अपने लॉन्गटाइम ब्वॉयफ्रेंड कुणाल वर्मा के शादी की थी। हालांकि उनके बेटे का जन्म काफी जल्दी हो गया। जिसका कारण पूजा ने बताया था कि कुछ समस्याओं के चलते डिलिवरी जल्दी करनी पड़ी थी।

गौरव चोपड़ा और हितिशा (Gaurav Chopra and Hitisha)

गौरव चोपड़ा के लिए वैसे तो ये साल बेहद ही मुश्किल भरा रहा। कोरोना के चलते उन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया। इसके बाद उनके घर में बेटे के रूप में खुशियां आईं। गौरव अब एक बेटे के पिता बन चुके हैं।

Introducing you to our #princeChopra with his name ...



Hridhyan Chopra !! 🎉🎉🎊🥂🥂📯📯📯#Hridhyan : the enlightened one ..the awakened one ..the one with enlightened focus..



The #Sun and the #Moon shower their blessings.

Seeking your love and blessings too #HridhyanChopra pic.twitter.com/7wbFk6ruDp — Gaurav Chopra (@gauravchopraa) November 27, 2020

अहाना देओल और वैभव वोहरा (Ahana Deol and Vaibhav Vohra)

हेमा मालिनी की छोटी बेटी अहाना देओल ने इसी साल जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है। जिनका नाम उन्होंने अस्त्रिया और आदिया रखा है।

शिखा सिंह और करण शाह (Shikha Singh and Karan Shah)

कुमकुम भाग्य फेम शिखा सिंह भी इसी साल मां बनी हैं। शिखा और उनके पायलट पति करण शाह एक बेटी के माता-पिता बने हैं। शिखा ने लॉकडाउन के दौरान ही बच्चे को जन्म दिया था।

एकता कौल और सुमित व्यास (Ekta Kaul and Sumeet Vyas)

टीवी एक्ट्रेस एकता कौल और फेमस डिजिटल एक्टर सुमित व्यास साल 2020 के जून महीने में एक बेटे के माता-पिता बने हैं। दोनों अक्सर ही अपने बेटे के साथ तस्वीरें साझा करते रहते हैं।

It’s a boy.

Shall be called VED.

Mamma and Daddy are acting cliché ... smothering the child every few minutes... — Sumeet Vyas (@vyas_sumeet) June 4, 2020

निराली मेहता और रुसलान मुमताज (Nirali Mehta and Ruslaan Mumtaz)

टीवी एक्टर रुसलान और निराली मेहता उस वक्त माता-पिता बने जब देश में लॉकडाउन की बस शुरुआत ही हुई थी। 26 मार्च, 2020 को निराली और रुसलान एक बेटे के माता-पिता बने। दोनों ने अपने बेटे का नाम रयान रखा है।