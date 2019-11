रानू मंडल की ट्रोलिंग पर यू ट्यूबर भुवन बाम ने ऐसी बात कही है, जो आपका दिल छू लेगी

नई दिल्ली | इंटरनेट सेंशन बन चुकी रानू मंडल (Ranu Mondal) इन दिनों लगातार किसी ना किसी वजह से ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं। हाल ही में उनके मेकओवर को लेकर उन्हें खूब ट्रोल किया गया। रानू पर कई भद्दे और मजाकिया मीम्स बना दिए गए। हालांकि जिसके बाद रानू मंडल (Ranu Mondal) का मेकओवर करने वाली मेकअप आर्टिस्ट ने वायरल तस्वीरों को फेक बताया और असली फोटोज़ जारी की। रानू के सपोर्ट में भी कई यूजर्स उतरे। इसी कड़ी में अब यूट्यूबर (YouTuber) भुवन बाम (Bhuvan Bam) भी उनके सपोर्ट में उतर आए हैं। उन्होंने रानू को लेकर बड़ी बात कही है।

I request to all meme makers of #ranumondal to give two minutes to hear this.



Make a choice to make a difference.@Bhuvan_Bam pic.twitter.com/iUDCguFTcv