Zaira Wasim ने टिड्डों के आतंक को बताया अल्लाह की सजा, ट्रोल होने के बाद छोड़ा Twitter और Instagram

नई दिल्ली | कोरोना वायरस (Coronavirus) के बाद देश के अलग-अलग राज्यों में टिड्डों का हमला (Locusts Attack in India) देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचा टिड्डों का झुंड अब तक मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और यूपी में देखने को मिला है। किसान टिड्डों के हमलों को लेकर काफी चिंतित (Farmers Worried on Locust swarm) हैं क्योंकि उनकी फसलें खराब होने का खतरा बढ़ा हुआ है। वहीं इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी जायरा वसीम ने देश में हो रहे टिड्डों के हमलों को एक अलग ही जगह ले जाकर जोड़ दिया। उन्होंने टिड्डों के आतंक को अल्लाह का कहर बताते हुए कुरान की एक आयत (Zaira Wasim uses Quran Verse to justify locusts attack) शेयर कर दी। जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने जायरा को खूब लताड़ लगाई। बवाल बढ़ता देख जायरा ने ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों ही छोड़ (Zaira Leaves Twitter and Instagram) दिया।





जायरा ने ट्वीट कर कुरान की एक आयत अपने ट्विटर अकाउंट (Zaira shared Quran verse) पर शेयर की। जिसमें लिखा है- तो इसलिए हमने उन पर बाढ़ और टिड्डे भेजे, जूएं, मेंढक और खून भेजा: ये सब चेतावनियां सबकुछ बताती हैं, लेकिन वो लोग घमंड में डूबे रहे, वो लोग जो पापी हैं। जायरा का ये ट्वीट देख लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्हें ट्रोल (Zaira Wasim trolled) किया जाने लगा। एक यूजर ने ये भी लिख दिया कि इस्लाम में तो ट्विटर का इस्तेमाल करना भी गुनाह है तो क्यों कर रही हो। इसके बाद जायरा ने ट्विटर और इंस्टाग्राम छोड़ दिया।

