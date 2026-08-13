Badaun Doctor Beaten: डॉक्टर को शराबी बताकर पीटा, मेडिकल रिपोर्ट में नहीं मिला एल्कोहल, अखिलेश ने AI से आरोपियों की पहचान की मांग की

घटना के बाद डॉक्टर का मेडिकल परीक्षण कराया गया। सामने आई जानकारी के मुताबिक, जांच में उनके शरीर में एल्कोहल की पुष्टि नहीं हुई। यही रिपोर्ट अब पूरे मामले में अहम हो गई है। अगर मेडिकल जांच में शराब नहीं मिली, तो मौके पर डॉक्टर के नशे में होने का दावा किस आधार पर किया गया था, यह पुलिस जांच का हिस्सा बन गया है। हालांकि, सोशल मीडिया पर सामने आए एक दूसरे वीडियो में स्कॉर्पियो के अंदर बीयर की कैन दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। पुलिस ने अभी इस वीडियो की प्रामाणिकता और उसके घटना से संबंध की पुष्टि नहीं की है। इसलिए सिर्फ इस वीडियो के आधार पर डॉक्टर के शराब पीने की बात को सही नहीं माना जा सकता।