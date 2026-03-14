14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बदायूं

डबल मर्डर के बाद हटाए गए बदायूं एसएसपी, गुंडे ने प्लांट में मचाया खूनी खेल, सिस्टम की चुप्पी ने ली दो अफसरों की जान,  आईपीएस अंकिता संभालेगी कमान 

बदायूं। दातागंज क्षेत्र स्थित एचपीसीएल के कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट में गुरुवार 12 मार्च ko दो वरिष्ठ अधिकारियों की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को झकझोर दिया। खास बात यह है कि हत्या से पहले ही अधिकारियों ने आरोपी से जान का खतरा बताते हुए शिकायत की थी और मुकदमा भी दर्ज कराया [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बदायूं

image

Avanish Pandey

Mar 14, 2026

अंकिता शर्मा, एसएसपी बदायूं / बृजेश सिंह निवर्तमान एसएसपी बदायूं

बदायूं। दातागंज क्षेत्र स्थित एचपीसीएल के कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट में गुरुवार 12 मार्च ko दो वरिष्ठ अधिकारियों की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को झकझोर दिया। खास बात यह है कि हत्या से पहले ही अधिकारियों ने आरोपी से जान का खतरा बताते हुए शिकायत की थी और मुकदमा भी दर्ज कराया था। जांच रिपोर्ट में भी मिलीभगत की आशंका जताई गई थी, लेकिन समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बदायूं के एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह को हटा दिया और कासगंज की एसपी अंकिता शर्मा को नया एसएसपी नियुक्त किया है।

चार फरवरी को दर्ज कराई थी जान के खतरे की एफआईआर

घटना से पहले ही प्लांट के अधिकारियों ने पुलिस को संभावित खतरे के बारे में आगाह कर दिया था। चार फरवरी को उप महाप्रबंधक सुधीर गुप्ता और सहायक मुख्य प्रबंधक हर्षित मिश्रा ने दातागंज क्षेत्र में रहने वाले अजय प्रताप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि आरोपी लगातार धमकियां दे रहा है और उनकी जान को खतरा है। अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इसके बावजूद आरोपी के खिलाफ प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

जांच रिपोर्ट में मिलीभगत का भी जिक्र

मामले की जांच के लिए सीओ उझानी डॉ. देवेंद्र कुमार को जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि आरोपी और थाना प्रभारी के बीच मिलीभगत की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक यह रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों तक भेजी गई थी। हालांकि रिपोर्ट पर तत्काल कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपी के हौसले और बढ़ गए।

दिनदहाड़े प्लांट में घुसकर दो अधिकारियों की हत्या

इसके बाद दातागंज क्षेत्र के सैजनी गांव के पास स्थित एचपीसीएल कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट में आरोपी अजय प्रताप सिंह पहुंचा और दिनदहाड़े फायरिंग कर दी। इस हमले में उप महाप्रबंधक सुधीर गुप्ता और सहायक मुख्य प्रबंधक हर्षित मिश्रा को गोली लग गई। दोनों अधिकारियों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया और प्लांट परिसर में दहशत का माहौल बन गया। कर्मचारियों के डर के कारण प्लांट का संचालन पूरी तरह ठप हो गया।

थाने में समर्पण के बाद ‘हाफ एनकाउंटर’

दोनों अधिकारियों की हत्या के बाद आरोपी अजय प्रताप सिंह ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। शुक्रवार तड़के पुलिस उसे घटना में इस्तेमाल तमंचा बरामद कराने के लिए ग्राम मुडसैना के जंगल में ले गई। पुलिस का दावा है कि तमंचा मिलते ही आरोपी ने उसी हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें सिपाही ओमबीर सिंह घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिससे आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई। घायल आरोपी और सिपाही को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हत्याकांड के बाद शासन का बड़ा प्रशासनिक फैसला

दोहरे हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई की। बदायूं के एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह को पद से हटाकर डीजीपी मुख्यालय की लॉजिस्टिक शाखा भेज दिया गया। उनकी जगह कासगंज की एसपी अंकिता शर्मा को बदायूं का नया एसएसपी बनाया गया है। घटना के बाद प्लांट की सुरक्षा के लिए पीएसी, पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात कर दिए गए हैं, जबकि जिला प्रशासन ने यहां जल्द सीआईएसएफ की तैनाती कराने की भी बात कही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Mar 2026 12:14 pm

Published on:

14 Mar 2026 12:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Budaun / डबल मर्डर के बाद हटाए गए बदायूं एसएसपी, गुंडे ने प्लांट में मचाया खूनी खेल, सिस्टम की चुप्पी ने ली दो अफसरों की जान,  आईपीएस अंकिता संभालेगी कमान 

बड़ी खबरें

View All

बदायूं

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हिंदुस्तान पेट्रोलियम के दो अफसरों के हत्यारों का एनकाउंटर, पत्नी और बेटे की आंखों के सामने हुआ था कत्ल

HPCL प्लांट में खौफनाक वारदात!
बदायूं

हिंदुस्तान पेट्रोलियम के दो अफसरों की बदायूं में हत्या, गैस प्लांट में घुसकर मारी गोली

बदायूं

विदाई की खुशियां मातम में बदली, बरातियों की बस बनी काल, बुझ गए 3 घरों के चिराग

accident pic
बदायूं

बदायूं में मौत वाली कॉल: प्रेमी से फोन पर बात करते फंदे पर झूली 4 बच्चों की मां, मंजर देख कांप गई बेटी

Bharatpur a businessman made a condition to a woman physical relationship with him and she would receive jewelry
बदायूं

पति ने 1000 रुपये में पत्नी को सौंप दिया दरिंदों के हवाले…बोला- अभी तो तुमसे पैसे कमाने हैं

बदायूं गैंगरेप केस सांकेतिक तस्वीर सुनसान सड़क महिला
बदायूं
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.