डबल मर्डर के बाद हटाए गए बदायूं एसएसपी, गुंडे ने प्लांट में मचाया खूनी खेल, सिस्टम की चुप्पी ने ली दो अफसरों की जान,  आईपीएस अंकिता संभालेगी कमान 

बदायूं। दातागंज क्षेत्र स्थित एचपीसीएल के कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट में गुरुवार 12 मार्च ko दो वरिष्ठ अधिकारियों की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को झकझोर दिया। खास बात यह है कि हत्या से पहले ही अधिकारियों ने आरोपी से जान का खतरा बताते हुए शिकायत की थी और मुकदमा भी दर्ज कराया था। जांच रिपोर्ट में भी मिलीभगत की आशंका जताई गई थी, लेकिन समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बदायूं के एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह को हटा दिया और कासगंज की एसपी अंकिता शर्मा को नया एसएसपी नियुक्त किया है।