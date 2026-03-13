हिंदुस्तान पेट्रोलियम के दो अफसरों के हत्यारों का एनकाउंटर, पत्नी और बेटे की आंखों के सामने हुआ था कत्ल

अजय प्रताप सिंह प्लांट में पराली की सप्लाई का ठेका लेता था। उसकी फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। इससे नाराज होकर वह तीन महीने से सुधीर गुप्ता को जान से मारने की धमकियां दे रहा था। वह उनका पीछा भी करता था। सुधीर गुप्ता इतने डर गए थे कि उन्होंने रिटायरमेंट से 5 साल पहले VRS ले ली थी, जो मंजूर हो गई। उनका आखिरी दिन 31 मार्च था, लेकिन हत्या से पहले ही उनकी जान चली गई।