कलयुगी पिता ने 5 महीने के कलेजे के टुकड़े को मार डाला, छत से नीचे लटकाया और छोड़ दिया

मलखानपुर गांव के पूर्व प्रधान प्रमोद दिवाकर के घर में शादी का माहौल था। रविवार को उनके बेटे सौरभ की बारात जानी थी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रमोद की बेटी कुमकुम अपने पति बॉबी और 2 बच्चों के साथ मायके आई थी। बॉबी संभल जिले के बेहटरसूल गांव का रहने वाला है और दिल्ली में मजदूरी करता है।