साले की शादी में गए बहनोई ने अपने ही 5 साल के मासूम बेटे को छत से फेंका मौत… पत्नी से इस बात का बना रहा था दबाव

बताया गया कि आरोपी बॉबी दिल्ली में नौकरी करता है। और शादी में शामिल होने के लिए अपनी पत्नी बच्चों और बहन के साथ आया था। शुक्रवार रात वह शराब के नशे में था। उसने अपनी बहन के साथ मारपीट की। जिससे वह बेहोश हो गई। ससुराल के लोगों ने इसकी सूचना उसके पिता को दी। इसके बाद वह आए और बेटी को रात में लेकर चले गए। इस घटना के बाद परिवार में तनाव बढ़ गया।

अगले दिन शनिवार की रात आरोपी फिर शराब पीकर घर पहुंचा। और पत्नी से विवाद करने लगा। देर रात दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी ने पहले अपने नवजात बेटे को सास की गोद से छीन लिया। इसके बाद वह बच्चे को छत पर ले गया। उसे नीचे लटकाकर पत्नी को धमकाने लगा।