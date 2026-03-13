एक ही परिवार के 3 लोगों का मिला शव: पेड़ से लटकी महिला, जमीन पर बेटी और देवर की लाश

मौके पर कई संदिग्ध चीजें बिखरी मिलीं। सात पैकेट चिप्स, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पानी की बोतल, एक पराठा और एक सेब पड़ा था। साथ ही दोनों के मोबाइल फोन टूटे हुए मिले। ये सब चीजें दिखाती हैं कि परिवार वहां कुछ समय रहा होगा। पुलिस इन सबकी जांच कर रही है। मृतक परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के पूर्वा मल्लापूरा गांव का है। देवी सरकार अपने पति अपीश्वर के साथ खुर्जा की एक पॉटरी फैक्ट्री में मजदूरी करती थी। सरल सरकार देवी का देवर था और वह दूसरी पॉटरी इकाई में काम करता था। बच्ची सावंती देवी की बेटी थी।