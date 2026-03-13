एक ही परिवार के 3 लोगों का मिला शव: पेड़ से लटकी महिला, जमीन पर बेटी और देवर की लाश

5 साल की बच्ची समेत तीन शव मिलने से मचा हड़कंप
Bulandshahr Crime News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में नेहरूपुर गांव के पास एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हुई है। रेलवे लाइन के किनारे खेत में एक पेड़ के नीचे तीन शव मिले हैं। इनमें 5 साल की मासूम बच्ची, उसकी मां और चाचा शामिल हैं। पुलिस अब हत्या या आत्महत्या की जांच कर रही है।
शुक्रवार सुबह रेलवे के कीमैन ने पुलिस को सूचना दी कि नेहरूपुर गांव के खेत के पास रेलवे ट्रैक किनारे पेड़ के नीचे शव पड़े हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि पेड़ पर बच्ची की मां देवी सरकार (32 वर्ष) का शव नीली रस्सी के फंदे से लटका मिला। वहीं पेड़ के नीचे जमीन पर बच्ची सावंती (5 वर्ष) और उसके चाचा सरल सरकार (28 वर्ष) के शव पड़े थे। दोनों के गले में रस्सी के निशान थे।
मौके पर कई संदिग्ध चीजें बिखरी मिलीं। सात पैकेट चिप्स, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पानी की बोतल, एक पराठा और एक सेब पड़ा था। साथ ही दोनों के मोबाइल फोन टूटे हुए मिले। ये सब चीजें दिखाती हैं कि परिवार वहां कुछ समय रहा होगा। पुलिस इन सबकी जांच कर रही है। मृतक परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के पूर्वा मल्लापूरा गांव का है। देवी सरकार अपने पति अपीश्वर के साथ खुर्जा की एक पॉटरी फैक्ट्री में मजदूरी करती थी। सरल सरकार देवी का देवर था और वह दूसरी पॉटरी इकाई में काम करता था। बच्ची सावंती देवी की बेटी थी।
एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह, सीओ खुर्जा शोभित कुमार और स्थानीय थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सीओ शोभित कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या जैसी लग रही है, लेकिन महिला के पति अपीश्वर अभी फरार है। इसलिए हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और मोबाइल फोन की जांच के आधार पर सच सामने लाएगी। एसएसपी ने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा होगा।
यह घटना पूरे इलाके में सनसनी फैला रही है। लोग हैरान हैं कि एक परिवार के तीन सदस्यों की ऐसी मौत कैसे हुई। क्या यह पारिवारिक विवाद था या कोई और वजह? पुलिस की जांच से ही सच्चाई सामने आएगी।
बड़ी खबरेंView All
बुलंदशहर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग