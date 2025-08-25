‘बचाओ-बचाओ’ की चीखें और सड़क पर बिखरी लाशें; 8 लोगों की मौत का मंजर देख कांप उठी रूह, देखें- VIDEO

यूपी के कासगंज के तीर्थ यात्री रविवार रात जाहरबीर (गोगाजी) के दर्शन के लिए राजस्थान जा रहे थे। ट्रैक्टर-ट्रॉली में बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं हंसी-ठिठोली कर रही थीं और स्पीकर पर भजन गूंज रहे थे। अचानक भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्‍कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का ढांचा पिचककर कब्रगाह बन गया। कुछ सेकंड में ही ट्रैक्टर-ट्रॉली में हंसी की जगह चीखें गूंजने लगीं।