वह जबरदस्ती कर रहा था, मैंने इज्जत बचाने के लिए हथौड़े से मारा, भांजे की दर्दनाक मौत

शिकारपुर कस्बे के गंज सादात मोहल्ले में रहने वाला 35 वर्षीय इमरान गुरुवार शाम किसी काम से अपने मामा जावेद के घर पहुंचा था। उस समय घर पर उसकी मामी रुखसाना अकेली थी। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। जो धीरे-धीरे मारपीट में बदल गया। इसी दौरान मामा जावेद भी घर आ पहुंचे। गुस्से में आकर मामी रुखसाना ने पास रखे हथौड़े से इमरान के सिर पर कई वार कर दिए।