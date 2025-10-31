वह जबरदस्ती कर रहा था, मैंने इज्जत बचाने के लिए हथौड़े से मारा, भांजे की दर्दनाक मौत

पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर फोटो सोर्स पुलिस के ट्विटर अकाउंट से बाइट का स्क्रीनशॉट
बुलंदशहर में गुरुवार देर शाम एक दर्दनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। शिकारपुर के गंज सादात मोहल्ले में मामा-मामी ने मिलकर अपने ही भांजे की बेरहमी से हत्या कर दी। झगड़े के दौरान मामी ने हथौड़ी से सिर पर कई वार किए। जिससे युवक की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई।
शिकारपुर कस्बे के गंज सादात मोहल्ले में रहने वाला 35 वर्षीय इमरान गुरुवार शाम किसी काम से अपने मामा जावेद के घर पहुंचा था। उस समय घर पर उसकी मामी रुखसाना अकेली थी। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। जो धीरे-धीरे मारपीट में बदल गया। इसी दौरान मामा जावेद भी घर आ पहुंचे। गुस्से में आकर मामी रुखसाना ने पास रखे हथौड़े से इमरान के सिर पर कई वार कर दिए।
हथौड़े के वार से लहूलुहान इमरान जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि युवक खून से लथपथ पड़ा था। जबकि मामा-मामी घर छोड़कर फरार हो चुके थे। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल इमरान को सीएचसी शिकारपुर पहुंचाया। जहां से हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मामी रुखसाना ने चौंकाने वाला बयान दिया। उसने बताया कि भांजा इमरान ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने हथौड़े से वार किया। वहीं, इमरान के परिजनों ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इमरान अपनी मामी को मां की तरह मानता था। उसकी हत्या की वजह कोई पुरानी रंजिश हो सकती है।
एसपी तेजवीर सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में युवक की मौत सिर पर हथौड़ी से किए गए वार के कारण हुई है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और मामले की हर एंगल से जांच चल रही है।
बड़ी खबरेंView All
बुलंदशहर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग