जब पुलिस घेराबंदी में फंसा प्रेमी… पहले नाबालिग प्रेमिका को मारी गोली फिर खुद भी कर लिया सुसाइड

बुलंदशहर : जिले के डिबाई थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस घेराबंदी के दौरान सनसनीखेज वारदात सामने आई। पुलिस से बचने के लिए भागे प्रेमी ने अपनी नाबालिग प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद को भी तमंचे से गोली मार ली। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।