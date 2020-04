बुलंदशहर में दो साधुओं की तलवार से गला काटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

बुलंदशहर। अनूपशहर कोतवाली एरिया के पगोना गांव के मंदिर में सोमवार देर रात दो साधुओं की हत्या कर दी गई। दोनों साधुओं के गले कटे हुए शव कमरे में मिले है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों साधुओं के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, अनूपशहर के पगोन गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में मंगलवार सुबह खून से लथपथ पड़े दो साधुओं के शव मिले। मृतक का नाम जागिन दास व शेर सिंह सेवादार है। इनकी देर रात धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि हत्या तलवार से की गई है। दोनों साधुओं की उम्र लगभग 50 साल और ये पिछले 15 साल से मंदिर में रह रहे थे।

सुबह—सुबह गांव के लोगों वहां से गुजरे तो उउनके शव दिखाई दिए। सूचना मिलने पर ग्रामीणों की मौके पर भीड़ इक्टठा हो गई। मंदिर परिसर में साधुओं की हत्या के बाद लोगों में रोष दिखाई दिया। पुलिस ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया।

एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि 2 दिन पूर्व गांव के ही नशेड़ी युवक मुरारी बाबा का चिमटा उठा ले गया था। आरोपी को साधुओं ने डांटा था। आरोपी ने दोनों साधुओं की तलवार से हत्या कर दी है। पुलिस ने हत्यारोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। एसएसपी का कहना है कि जल्द ही आरोपी को जेल भेजा जाएगा।

#WATCH The accused has been arrested. As per initial probe, it has been found that few days back,he had taken away a belonging (chimta) of priests after which they had scolded him. Following which,he murdered 2 priests today. Probe underway: Santosh Kumar Singh, SSP Bulandshahr pic.twitter.com/bKABSj7Ffa