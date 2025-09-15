Patrika LogoSwitch to English

बुलंदशहर

बुलंदशहर में दो बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके विनोद चौधरी की गला रेतकर हत्या, बरामदे में बिस्तर पर मिला लहूलुहान शव

बुलंदशहर में सोमवार सुबह सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दो बार ब्लॉक प्रमुख रहे विनोद चौधरी की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बरामदे में खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने का दावा किया है।

बुलंदशहर

Mahendra Tiwari

Sep 15, 2025

Bulandshar
जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक फोटो सोर्स पुलिस ट्यूटर अकाउंट

बुलंदशहर जिले में सोमवार सुबह हुई एक वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के जाहिदपुर अड्डे पर दो बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके विनोद चौधरी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उनका खून से सना शव घर के बरामदे में बिस्तर पर मिला। आसपास के लोगों ने जब यह मंजर देखा तो सन्न रह गए। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। चंद ही मिनटों में स्थानीय पुलिस के साथ उच्च अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गए।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि विनोद चौधरी इन दिनों घर पर अकेले रहते थे। जबकि उनकी पत्नी और बच्चे दिल्ली में निवास करते हैं। सुबह लगभग दस बजे बरामदे में बिस्तर पर उनकी लाश पाई गई। मृतक का धड़ बिस्तर पर था जबकि दोनों पैर जमीन पर पड़े मिले। जिससे साफ था कि हत्या बेहद नजदीक से और निर्ममता के साथ की गई। विनोद चौधरी ने अपने राजनीतिक जीवन में जेवर और खुर्जा ब्लॉक प्रमुख के रूप में काम किया था। इलाके में कर्मठ नेता की छवि रखते थे। उनकी अचानक हुई हत्या से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश और दहशत फैल गई है।

अपर पुलिस अधीक्षक बोले- जल्द होगा घटना का खुलासा

अपर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद बताया कि शुरुआती जांच में कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पुलिस उन पर काम कर रही है। अधिकारी ने दावा किया कि जल्द ही वारदात का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की पड़ताल में जुटी है।

Published on:

15 Sept 2025 02:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / बुलंदशहर में दो बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके विनोद चौधरी की गला रेतकर हत्या, बरामदे में बिस्तर पर मिला लहूलुहान शव

