बुलंदशहर में दो बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके विनोद चौधरी की गला रेतकर हत्या, बरामदे में बिस्तर पर मिला लहूलुहान शव

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि विनोद चौधरी इन दिनों घर पर अकेले रहते थे। जबकि उनकी पत्नी और बच्चे दिल्ली में निवास करते हैं। सुबह लगभग दस बजे बरामदे में बिस्तर पर उनकी लाश पाई गई। मृतक का धड़ बिस्तर पर था जबकि दोनों पैर जमीन पर पड़े मिले। जिससे साफ था कि हत्या बेहद नजदीक से और निर्ममता के साथ की गई। विनोद चौधरी ने अपने राजनीतिक जीवन में जेवर और खुर्जा ब्लॉक प्रमुख के रूप में काम किया था। इलाके में कर्मठ नेता की छवि रखते थे। उनकी अचानक हुई हत्या से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश और दहशत फैल गई है।