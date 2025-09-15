बुलंदशहर में दो बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके विनोद चौधरी की गला रेतकर हत्या, बरामदे में बिस्तर पर मिला लहूलुहान शव

बुलंदशहर जिले में सोमवार सुबह हुई एक वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के जाहिदपुर अड्डे पर दो बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके विनोद चौधरी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उनका खून से सना शव घर के बरामदे में बिस्तर पर मिला। आसपास के लोगों ने जब यह मंजर देखा तो सन्न रह गए। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। चंद ही मिनटों में स्थानीय पुलिस के साथ उच्च अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गए।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि विनोद चौधरी इन दिनों घर पर अकेले रहते थे। जबकि उनकी पत्नी और बच्चे दिल्ली में निवास करते हैं। सुबह लगभग दस बजे बरामदे में बिस्तर पर उनकी लाश पाई गई। मृतक का धड़ बिस्तर पर था जबकि दोनों पैर जमीन पर पड़े मिले। जिससे साफ था कि हत्या बेहद नजदीक से और निर्ममता के साथ की गई। विनोद चौधरी ने अपने राजनीतिक जीवन में जेवर और खुर्जा ब्लॉक प्रमुख के रूप में काम किया था। इलाके में कर्मठ नेता की छवि रखते थे। उनकी अचानक हुई हत्या से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश और दहशत फैल गई है।
अपर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद बताया कि शुरुआती जांच में कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पुलिस उन पर काम कर रही है। अधिकारी ने दावा किया कि जल्द ही वारदात का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की पड़ताल में जुटी है।