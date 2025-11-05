शिविर में 108 जनों ने किया रक्तदान

नैनवां. विहिप व बजरंगदल द्वारा आयोजित शिविर में रक्तदान करते हुए।
हिण्डोली. हुतात्मा दिवस के अवसर पर मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल प्रखंड हिण्डोली द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 36 जनों ने रक्तदान किया। शिविर राम मंदिर में बलिदान देने वाले कार सेवकों के उपलक्ष में आयोजित किया गया है। शिविर में तीन दर्जन कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मंत्री सूरज मेघवाल, ऋतुराज गौड़, हीरालाल सैनी, रामेश्वर सेनी, राजू सैनी, राकेश सोनी, ओम शर्मा, विनोद नागर, लेखराज सैनी, अर्जुन सेन, हरिओम सेनी निखिल सेन सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे।
नैनवां. विहिप एवं बजरंग दल प्रखंड नैनवां के तत्वावधान में मंगलवार को शहर के नीलकंठ महादेव मंदिर प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शाम साढ़े पांच बजे तक चले शिविर में 72 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर राम मंदिर आंदोलन के दौरान मरे कारसेवकों की स्मृति में आयोजित किया। शिविर में शहर निवासी निवासी मुकेश शृंगी व उनकी पत्नी मधु शृंगी ने एक साथ रक्तदान किया।