टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, लहसुन, अमरूद और आम का होगा बीमा

बूंदी. जिले के किसानों के लिए अब उद्यानिकी फसलों को सुरक्षित करना और भी आसान हो गया है। रबी सीजन-2025 के लिए उद्यान विभाग ने टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, लहसुन, अमरूद और आम जैसी प्रमुख फसलों को पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के दायरे में शामिल किया गया है।
उपनिदेशक उद्यान पी.एल. मीणा ने बताया कि किसान अपनी इन फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं, ताकि मौसम के उतार-चढ़ाव से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। इस योजना के तहत किसानों को बीमित राशि का मात्र 5 प्रतिशत प्रीमियम ही देना होगा। जबकि लहसुन की फसल के लिए यह दर 4 प्रतिशत रखी गई है।
यह तय की राशि
बीमा योजना के आंकड़ों पर गौर करें तो फूलगोभी के लिए सर्वाधिक 1 लाख 20 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की बीमित राशि तय की गई है। जिसके लिए किसान को 6 हजार रुपए प्रीमियम देना होगा। लहसुन के लिए 1 लाख 20 हजार 709 रुपए की बीमित राशि पर 6,035 रुपए और टमाटर के लिए 76 हजार 117 रुपए की राशि पर 3,806 रुपए का प्रीमियम देय होगा। आम और बैंगन के लिए 5 हजार 600 और 4 हजार 500 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित किया गया है। यह बीमा कवरेज किसानों को कम या अधिक वर्षा, लगातार सूखा, अधिक तापमान और बेमौसम बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करेगा।
ई-मित्र पर करें आवेदन
अधिकारी के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसान नवीनतम जमाबंदी की फोटो प्रति, आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या ई-मित्र केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने किसानों की सहायता के लिए एग्रीकल्चर इंशोयरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर टोल फ्री नंबर 14447 भी जारी किया है।
