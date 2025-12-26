टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, लहसुन, अमरूद और आम का होगा बीमा

यह तय की राशि

बीमा योजना के आंकड़ों पर गौर करें तो फूलगोभी के लिए सर्वाधिक 1 लाख 20 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की बीमित राशि तय की गई है। जिसके लिए किसान को 6 हजार रुपए प्रीमियम देना होगा। लहसुन के लिए 1 लाख 20 हजार 709 रुपए की बीमित राशि पर 6,035 रुपए और टमाटर के लिए 76 हजार 117 रुपए की राशि पर 3,806 रुपए का प्रीमियम देय होगा। आम और बैंगन के लिए 5 हजार 600 और 4 हजार 500 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित किया गया है। यह बीमा कवरेज किसानों को कम या अधिक वर्षा, लगातार सूखा, अधिक तापमान और बेमौसम बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करेगा।