डीजीपी ने पुलिस अधीक्षक को किया सम्मानित

प्रतिबिम्ब पोर्टल पर संदिग्ध 326 मोबाइल नंबरों की जांच की गई। इसमें 188 नंबर जिले से बाहर या बंद पाए गए। जबकि 102 मोबाइल धारकों से पूछताछ कर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई। साइबर थाना बूंदी के एक दर्ज प्रकरण में मार्केटिंग कंपनी की वेबसाइट हैक कर तीन दिनों में करोड़ों रुपये ट्रांसफर करने वाले मुख्य आरोपी को 10 दिनों में गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से लाखों रुपए नकद, कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू, दो मॉडेम, की-बोर्ड और 6 सिम कार्ड बरामद किए गए। विभिन्न बैंक खातों में लाखों रुपए होल्ड कराए गए। पीडि़तों को करोड़ों रुपए वापस दिलाएं गए।