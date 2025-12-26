डीजीपी ने पुलिस अधीक्षक को किया सम्मानित

बूंदी. साइबर शील्ड अभियान में बूंदी पुलिस द्धारा उत्कृष्ट कार्य करने पर पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा एसपी राजेन्द्र कुमार मीणा को डीजीपी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए।
बूंदी. साइबर शील्ड अभियान में बूंदी पुलिस द्धारा उत्कृष्ट कार्य करने पर पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने एसपी राजेन्द्र कुमार मीणा को डीजीपी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। मुख्यालय द्धारा 2 जनवरी से 31 जनवरी तक राज्यभर में विशेष अभियान साइबर शील्ड चलाया गया।
इसमें बूंदी जिले की पुलिस ने साइबर हॉट स्पॉट इंद्रगढ़, करवर, देई, नैनवां और लाखेरी में प्रो-एक्टिव पुलिसिंग करते हुए विभिन्न थानों में 5 प्रकरण दर्ज किए गए। चार साइबर अपराधियों और एक विधि से संघर्षरत बालक को इसमें कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 मोबाइल, 3 सिम कार्ड और एक मोटर साइकिल जब्त की। साथ ही 10 साइबर अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई।
प्रतिबिम्ब पोर्टल पर संदिग्ध 326 मोबाइल नंबरों की जांच की गई। इसमें 188 नंबर जिले से बाहर या बंद पाए गए। जबकि 102 मोबाइल धारकों से पूछताछ कर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई। साइबर थाना बूंदी के एक दर्ज प्रकरण में मार्केटिंग कंपनी की वेबसाइट हैक कर तीन दिनों में करोड़ों रुपये ट्रांसफर करने वाले मुख्य आरोपी को 10 दिनों में गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से लाखों रुपए नकद, कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू, दो मॉडेम, की-बोर्ड और 6 सिम कार्ड बरामद किए गए। विभिन्न बैंक खातों में लाखों रुपए होल्ड कराए गए। पीडि़तों को करोड़ों रुपए वापस दिलाएं गए।
