26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

डीजीपी ने पुलिस अधीक्षक को किया सम्मानित

साइबर शील्ड अभियान में बूंदी पुलिस द्धारा उत्कृष्ट कार्य करने पर पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने एसपी राजेन्द्र कुमार मीणा को डीजीपी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 26, 2025

डीजीपी ने पुलिस अधीक्षक को किया सम्मानित

बूंदी. साइबर शील्ड अभियान में बूंदी पुलिस द्धारा उत्कृष्ट कार्य करने पर पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा एसपी राजेन्द्र कुमार मीणा को डीजीपी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए।

बूंदी. साइबर शील्ड अभियान में बूंदी पुलिस द्धारा उत्कृष्ट कार्य करने पर पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने एसपी राजेन्द्र कुमार मीणा को डीजीपी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। मुख्यालय द्धारा 2 जनवरी से 31 जनवरी तक राज्यभर में विशेष अभियान साइबर शील्ड चलाया गया।

इसमें बूंदी जिले की पुलिस ने साइबर हॉट स्पॉट इंद्रगढ़, करवर, देई, नैनवां और लाखेरी में प्रो-एक्टिव पुलिसिंग करते हुए विभिन्न थानों में 5 प्रकरण दर्ज किए गए। चार साइबर अपराधियों और एक विधि से संघर्षरत बालक को इसमें कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 मोबाइल, 3 सिम कार्ड और एक मोटर साइकिल जब्त की। साथ ही 10 साइबर अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई।

प्रतिबिम्ब पोर्टल पर संदिग्ध 326 मोबाइल नंबरों की जांच की गई। इसमें 188 नंबर जिले से बाहर या बंद पाए गए। जबकि 102 मोबाइल धारकों से पूछताछ कर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई। साइबर थाना बूंदी के एक दर्ज प्रकरण में मार्केटिंग कंपनी की वेबसाइट हैक कर तीन दिनों में करोड़ों रुपये ट्रांसफर करने वाले मुख्य आरोपी को 10 दिनों में गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से लाखों रुपए नकद, कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू, दो मॉडेम, की-बोर्ड और 6 सिम कार्ड बरामद किए गए। विभिन्न बैंक खातों में लाखों रुपए होल्ड कराए गए। पीडि़तों को करोड़ों रुपए वापस दिलाएं गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 08:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / डीजीपी ने पुलिस अधीक्षक को किया सम्मानित

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कभी भी हो सकता है गंभीर हादसा

टूटे हुए रोड क्रैश बैरियर की नहीं ले रहे हैं सुध
बूंदी

उद्यानिकी फसलों पर अब मौसम की मार की चिंता नहीं

टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, लहसुन, अमरूद और आम का होगा बीमा
बूंदी

दस माह से चार कनिष्ठ सहायकों व अभियंता को लगा रखा दूसरी पालिकाओं में, निकाय विभाग ने जारी कर रखे आदेश

प्रतिनियुक्ति से हो रहे नैनवां नगरपालिका के कार्य प्रभावित
बूंदी

17 करोड़ 83 लाख रुपए स्वीकृत

चम्बल को दूषित होने से बचाएंगे, ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण शुरू
बूंदी

टाइगर रिजर्व के बफर जोन की तीसरी घटना, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

रामगढ़ विषधारी में शिकारी सक्रिय, फिर फंदे में फंसी मादा पैंथर
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.