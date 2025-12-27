तीन गांवों को नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ, पंचायत और नगरपालिका दोनों ही नहीं मान रही अपना

जानकारी अनुसार वर्षों से हिण्डोली ग्राम पंचायत में अमरत्या, बालोला व कांसकी आतरी गांव शामिल थे। ढाई वर्ष हिण्डोली नगरपालिका गठन के दौरान अमरत्या को हटाकर अलग गांव घोषित कर दिया था। बाद में इसे ग्राम पंचायत का दर्जा मिल गया है, लेकिन यहां के लोगों को आठ माह से इसकी कीमत चुकानी पड रही है। करीब 2 वर्ष से अमरत्या, बालोला व कांसकी आतरी गांव के लोगों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन उनके प्रमाण पत्र नहीं बने रहे हैं।