टूटे हुए रोड क्रैश बैरियर की नहीं ले रहे हैं सुध

रामगंजबालाजी. बायपास पर ट्रक द्वारा तोड़ा गया रोड क्रैश बैरियर।
रामगंजबालाजी. राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर सड़क की गहराइयों पर लगाए गए रोड क्रैश बैरियर दुर्घटनाओं में तोड़े जाने के बाद भी उनकी सुध नहीं लिए जाने से कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है।
जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर गत माह रेलवे पुलिया से बूंदी से कोटा की ओर मक्का भरकर जा रहा एक ट्रक चालक असंतुलित होकर रोड क्रैश बैरियर को तोड़ते हुए दूसरी सड़क पर लगभग 15 फीट की गहराई में आकर गिरा था। उस समय ट्रक के टक्कर लगने के बाद में लगभग 20 फीट से अधिक का रोड क्रैश बैरियर टूटकर सड़क किनारे लटक गया था।
लगभग एक महीने से अधिक समय हो जाने के बावजूद भी उक्त रोड क्रैश बैरियर को वापस दुरुस्त नहीं किया गया। ऐसे में यहां पर कभी भी कोई गंभीर हादसा होने के साथ ही कोई भी वाहन पलट सकता है। ठीक इसी प्रकार रामगंजबालाजी बायपास पर तेल फैक्ट्री के पास नाले पर 8 दिन पूर्व एक ट्रक चालक द्वारा एक रोड क्रैश बैरियर को लगभग 50 फीट की दूरी तक तोड़ दिया गया। बैरियर तोड़ने के बाद में गनीमत रही ट्रक नाले में नहीं गिरा।
वरना यहां पर भी गंभीर हादसा हो सकता था। यहां पर रोड क्रैश बैरियर से ट्रक टकराने के बाद में ट्रक के अगले हिस्से के कई सामान टूटने के बाद में ट्रक मालिक को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। इसके साथ ही अन्य जगहों पर कई जगह पर गहराई वाले स्थान पर लगाए गए रोड क्रैश बैरियर ठीक नहीं कराए जाने के चलते वाहन चालकों को हमेशा ऐसी जगह पर खतरा मंडराता रहता है।
