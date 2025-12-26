टूटे हुए रोड क्रैश बैरियर की नहीं ले रहे हैं सुध

लगभग एक महीने से अधिक समय हो जाने के बावजूद भी उक्त रोड क्रैश बैरियर को वापस दुरुस्त नहीं किया गया। ऐसे में यहां पर कभी भी कोई गंभीर हादसा होने के साथ ही कोई भी वाहन पलट सकता है। ठीक इसी प्रकार रामगंजबालाजी बायपास पर तेल फैक्ट्री के पास नाले पर 8 दिन पूर्व एक ट्रक चालक द्वारा एक रोड क्रैश बैरियर को लगभग 50 फीट की दूरी तक तोड़ दिया गया। बैरियर तोड़ने के बाद में गनीमत रही ट्रक नाले में नहीं गिरा।