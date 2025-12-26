चम्बल को दूषित होने से बचाएंगे, ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण शुरू

दूषित चर्मण्यवती को अपने पुराने स्वरूप में लाने में बाधाएं अभी खुब है, लेकिन शहर के गन्दे पानी को ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से शुद्ध कर मिलाने से यहां जमा पानी में कुछ शुद्धता आने की संभावना है। वैसे कोटा महानगर में कोटा बैराज डाउन स्ट्रीम के नीचे कोटा के गंदे नालों का पानी चम्बल में मिलता है, जिससे यह पानी जहरिला हो गया है। जब तक कोटा महानगर से चम्बल नदी में मिलने वाले गंदे नालों व सिवरेज के पानी पर रोक नहीं लग जाती तब तक चम्बल का पानी शुद्ध नहीं हो सकता है। शहर में जो कार्य प्रस्तावित है, वह भी खानापूर्ति लग रही है। जहां ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण किया जा रहा है, वह स्थान वहां है जहां पर बारिश के समय चम्बल में पानी आने से डूब जाता है। निर्धारित मापदंड से निर्माण नहीं किया तो योजना खानापूर्ति बन कर रह जाएगी।