प्रतिनियुक्ति से हो रहे नैनवां नगरपालिका के कार्य प्रभावित

नैनवां नगरपालिका
नैनवां. स्थानीय निकाय विभाग के उपनिदेशक द्वारा दस माह से नैनवां नगरपालिका के चार कनिष्ठ सहायकों व कनिष्ठ अभियंता को दूसरी नगरपालिका का भी अतिरिक्त प्रभार दिए जाने से नगरपालिका के दैनिक कार्य के साथ निर्माण, लेखा, भूमि, स्टोर, ऑडिट, विधि शाखा के सभी कार्य प्रभावित हो रहे है। साथ ही अभी चल रहे शहरी सेवा शिविर में भी काम-काज प्रभावित हो रहा है।
उपनिदेशक ने अलग-अलग आदेश जारी कर नैनवां नगरपालिका के दो कनिष्ठ सहायकों को व कनिष्ठ अभियंता को देई नगरपालिका का, एक कनिष्ठ सहायक को बूंदी नगरपरिषद, एक कनिष्ठ सहायक को हिण्डोली नगरपालिका का अतिरिक्त कार्य प्रभार दे रखा है।
कार्मिक समस्त प्रकार का वेतन व भत्ते नैनवां नगरपालिका द्वारा व्यय किया जा रहा है। और कार्मिक दूसरी नगरपालिकाओं में कार्य कर रहे है। उपनिदेशक के आदेश पर कनिष्ठ सहायक मुकेश परमार 3 फरवरी से सप्ताह में दो दिन सोमवार व शुक्रवार को हिण्डोली नगरपालिका में, कनिष्ठ सहायक आशीष शृंगी 19 फरवरी से सप्ताह में तीन दिन सोमवार, मंगलवार व शुक्रवार को बूंदी नगरपरिषद, कनिष्ठ सहायक कमल खटाना 21 अक्टूबर 2024, कनिष्ठ सहायक जयप्रकाश शर्मा व कनिष्ठ अभियंता रविकुमार वर्मा को 17 फरवरी से ही सप्ताह में दो दिन देई नगरपालिका में लगा रखा है।
नगरपालिका अध्यक्ष सरिता नागर का कहना नगरपालिका के पांच कार्मिकों को दूसरी नगरपालिकाओं का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने से दस माह से नगरपालिका का सभी प्रकार का कार्य प्रभावित हो रहा है। कार्मिकों के दूसरी नगरपालिकाओं के अतिरिक्त प्रभार आदेश को निरस्त करने को उपनिदेशक को लिखते आ रहे है। उपनिदेशक को बता चुके है कि कार्मिक समस्त प्रभार के वेतन व भत्ते नैनवां नगरपालिका व्यय कर रही। नगरपालिका के निर्माण, लेखा, भूमि, स्टोर, ऑडिट व विधि शाखाओं के समस्त कार्य प्रभावित हो रहे है।