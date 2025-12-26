प्रतिनियुक्ति से हो रहे नैनवां नगरपालिका के कार्य प्रभावित

कार्मिक समस्त प्रकार का वेतन व भत्ते नैनवां नगरपालिका द्वारा व्यय किया जा रहा है। और कार्मिक दूसरी नगरपालिकाओं में कार्य कर रहे है। उपनिदेशक के आदेश पर कनिष्ठ सहायक मुकेश परमार 3 फरवरी से सप्ताह में दो दिन सोमवार व शुक्रवार को हिण्डोली नगरपालिका में, कनिष्ठ सहायक आशीष शृंगी 19 फरवरी से सप्ताह में तीन दिन सोमवार, मंगलवार व शुक्रवार को बूंदी नगरपरिषद, कनिष्ठ सहायक कमल खटाना 21 अक्टूबर 2024, कनिष्ठ सहायक जयप्रकाश शर्मा व कनिष्ठ अभियंता रविकुमार वर्मा को 17 फरवरी से ही सप्ताह में दो दिन देई नगरपालिका में लगा रखा है।