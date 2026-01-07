गंगरावल मंदिर में 13 सौ मीटर लंबा परिक्रमा मार्ग बनकर तैयार

जानकारी अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 13 सौ मीटर लंबा बाबा गंगरावल मंदिर में परिक्रमा मार्ग का कार्य करवाया गया है। जो संवेदक द्वारा पूर्ण हो चुका है। यहां पर परिक्रमा लगाने वाले लोगों का सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता लोकेश नागर ने बताया कि यहां पर लाइटिंग का काम जल्द होगा इसके टेंडर हो रहे हैं, ताकि रात के समय भी परिक्रमा मार्ग का उपयोग हो सकेगा।