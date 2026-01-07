गंगरावल मंदिर में 13 सौ मीटर लंबा परिक्रमा मार्ग बनकर तैयार

हिण्डोली. गंगरावल मंदिर परिसर में परिक्रमा मार्ग।
हिण्डोली. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 52 चतरगंज के निकट गंगरावल मंदिर में 1 करोड 62 लाख रुपए की लागत से परिक्रमा मार्ग का कार्य पूरा हो गया है। श्रद्धालुओं को इस मार्ग का लाभ मिल रहा है। इससे यहां
इस स्थल का पर्यटक धार्मिक महत्व बढ़ेगा।
जानकारी अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 13 सौ मीटर लंबा बाबा गंगरावल मंदिर में परिक्रमा मार्ग का कार्य करवाया गया है। जो संवेदक द्वारा पूर्ण हो चुका है। यहां पर परिक्रमा लगाने वाले लोगों का सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता लोकेश नागर ने बताया कि यहां पर लाइटिंग का काम जल्द होगा इसके टेंडर हो रहे हैं, ताकि रात के समय भी परिक्रमा मार्ग का उपयोग हो सकेगा।
गंगरावल मंदिर में तैयार किया परिक्रमा मार्ग बनने से यहां का महत्व अधिक बढ़ गया है। यहां पर रोशनी युक्त परिक्रमा मार्ग तैयार किया गया है। परिक्रमा मार्ग से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित होने से यहां पर पर्यटक भी पहुंचेंगे। एवं स्थल का काफी महत्व बढ़ेगा। इसके अलावा अन्य विकास कार्य भी होंगे।
प्रभुलाल सैनी, पूर्व कृषि मंत्री।
गंगरावल मंदिर के चारों ओर परिक्रमा मार्ग बनने से श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। यह स्थल पर्यटक धार्मिक स्थलों में शामिल होगा। साथ में स्थल की महिमा भी बढ़ेगी।
पप्पू योगी, पुजारी गंगरावल मंदिर।