7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बूंदी

गंगरावल मंदिर में 13 सौ मीटर लंबा परिक्रमा मार्ग बनकर तैयार

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 52 चतरगंज के निकट गंगरावल मंदिर में 1 करोड 62 लाख रुपए की लागत से परिक्रमा मार्ग का कार्य पूरा हो गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Jan 07, 2026

गंगरावल मंदिर में 13 सौ मीटर लंबा परिक्रमा मार्ग बनकर तैयार

हिण्डोली. गंगरावल मंदिर परिसर में परिक्रमा मार्ग।

हिण्डोली. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 52 चतरगंज के निकट गंगरावल मंदिर में 1 करोड 62 लाख रुपए की लागत से परिक्रमा मार्ग का कार्य पूरा हो गया है। श्रद्धालुओं को इस मार्ग का लाभ मिल रहा है। इससे यहां
इस स्थल का पर्यटक धार्मिक महत्व बढ़ेगा।

जानकारी अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 13 सौ मीटर लंबा बाबा गंगरावल मंदिर में परिक्रमा मार्ग का कार्य करवाया गया है। जो संवेदक द्वारा पूर्ण हो चुका है। यहां पर परिक्रमा लगाने वाले लोगों का सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता लोकेश नागर ने बताया कि यहां पर लाइटिंग का काम जल्द होगा इसके टेंडर हो रहे हैं, ताकि रात के समय भी परिक्रमा मार्ग का उपयोग हो सकेगा।

गंगरावल मंदिर में तैयार किया परिक्रमा मार्ग बनने से यहां का महत्व अधिक बढ़ गया है। यहां पर रोशनी युक्त परिक्रमा मार्ग तैयार किया गया है। परिक्रमा मार्ग से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित होने से यहां पर पर्यटक भी पहुंचेंगे। एवं स्थल का काफी महत्व बढ़ेगा। इसके अलावा अन्य विकास कार्य भी होंगे।
प्रभुलाल सैनी, पूर्व कृषि मंत्री।

गंगरावल मंदिर के चारों ओर परिक्रमा मार्ग बनने से श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। यह स्थल पर्यटक धार्मिक स्थलों में शामिल होगा। साथ में स्थल की महिमा भी बढ़ेगी।
पप्पू योगी, पुजारी गंगरावल मंदिर।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 06:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / गंगरावल मंदिर में 13 सौ मीटर लंबा परिक्रमा मार्ग बनकर तैयार

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

निर्माण स्वीकृति में आ रही हैं परेशानी

तीन साल पहले बन गई नगरपालिका पर अब तक सड़क, रोशनी और नाली की सुविधा से महरुम
बूंदी

कुसुम सौलर संयंत्र से किसानों को मिलेगा लाभ

उपखण्ड क्षेत्र का पहला सोलर प्रोजेक्ट गोठड़ा में शुरू, बिजली ट्रिप से मिलेगी निजात
बूंदी

तीन दर्जन से अधिक कैमरे नहीं है संचालित

आठ महीने बाद भी नहीं खुली तीसरी आंख
बूंदी

रैन बसेरों में हालात चिंताजनक, भगवान भरोसे व्यवस्था

बिना एंट्री दर्ज किए मिल रहा प्रवेश, रैन बसेरों में सुरक्षा व सुविधाएं नदारद
बूंदी

कोई दंडवत तो कोई जयकारों के साथ माता के दरबार में पहुंचा

कड़ाके की सर्दी के बावजूद तिलचौथ पर उमड़ा आस्था का सैलाब
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.